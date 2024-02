La Maison Blanche informera les législateurs de la « menace grave à la sécurité nationale » liée à la Russie

WASHINGTON — Le président du House Intelligence Committee, Mike Turner, républicain de l’Ohio, a publié mercredi une déclaration inhabituelle mettant en garde contre une “menace grave à la sécurité nationale” sans fournir de détails supplémentaires, anticipant ce que la Maison Blanche a qualifié de briefing prévu pour les dirigeants du Congrès.

Quatre sources connaissant le dossier ont déclaré que la menace provenait des capacités militaires russes.

Turner, dans son déclarationn’a pas identifié la menace mais a déclaré : “Aujourd’hui, la commission spéciale permanente de la Chambre sur le renseignement a mis à la disposition de tous les membres du Congrès des informations concernant une menace grave à la sécurité nationale.”

Turner a déclaré qu’il demandait au président Joe Biden de “déclassifier toutes les informations relatives à cette menace afin que le Congrès, l’administration et nos alliés puissent discuter ouvertement des actions nécessaires pour répondre à cette menace”.

Mike Turner assiste à une conférence de presse avec des membres du GOP Doctors Caucus au Capitole des États-Unis, le 19 janvier 2022. Tom Williams / CQ-Roll Call, Inc via le fichier Getty Images

Le communiqué n’apporte aucun détail supplémentaire, notamment sur la nature de la menace. Mercredi après-midi, les membres de la Chambre ont commencé à entrer et sortir de la salle hautement sécurisée du sous-sol du Capitole, connue sous le nom de SCIF, où les informations classifiées les plus sensibles sont partagées avec les législateurs.

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a abordé la déclaration de Turner lors d’un point de presse peu de temps après et a laissé entendre qu’il était perplexe face à la déclaration du membre du Congrès, car un point de presse était déjà prévu jeudi. Un responsable américain a confirmé que le briefing de jeudi était lié à la menace soulignée par Turner.

Sullivan a déclaré qu’en début de semaine, il avait contacté le Gang des Huit, les principaux dirigeants de la Chambre et du Sénat, “pour m’offrir un briefing personnel”.

“Cela est prévu, donc je suis un peu surpris que le membre du Congrès Turner se soit prononcé publiquement aujourd’hui, avant une réunion officielle, pour que j’aille m’asseoir avec lui aux côtés de nos professionnels du renseignement et de la défense demain”, a déclaré Sullivan aux journalistes.

Il a poursuivi : “C’est son choix de faire ça. Tout ce que je peux vous dire, c’est que je suis concentré sur le fait d’aller le voir, de m’asseoir avec lui, ainsi que les autres membres de la Chambre du Gang des Huit demain et je ne le fais pas. en mesure de dire quoi que ce soit de plus depuis ce podium.

Sullivan a refusé de fournir des détails supplémentaires sur le briefing, mais a clairement indiqué que c’était lui qui avait initié la réunion.

“J’ai personnellement contacté la Bande des Huit. Il est en fait très inhabituel qu’un conseiller à la sécurité nationale fasse cela, et c’est ce que j’ai fait”, a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé si le public devrait s’inquiéter de la menace, Sullivan a répondu : « D’une certaine manière, il est impossible de répondre à cette question par un « oui » catégorique… parce que les Américains comprennent qu’il existe une série de menaces et de défis dans le monde qui nous sommes confrontés chaque jour, et ces menaces et défis vont du terrorisme aux acteurs étatiques, et nous devons y faire face. »

“Je suis convaincu que le président Biden, dans les décisions qu’il a prises, garantira la sécurité du peuple américain à l’avenir, et je me tiendrai ici sur cette tribune et affirmerai que, regardez-vous dans les yeux avec confiance que nous Je crois que nous pouvons et voulons protéger la sécurité nationale des États-Unis et du peuple américain. »

Une source démocrate proche de la menace a déclaré à NBC News : « Il s’agit d’un problème grave qui pourrait conduire à une situation déstabilisante et à une menace pour la sécurité nationale. »

La source l’a décrit comme une « menace étrangère potentielle », mais n’a pas voulu identifier d’où vient la menace.

Recommandé

Plusieurs législateurs clés, dont le président de la Chambre des représentants Mike Johnson, R-La., ont déclaré qu’il n’y avait aucune raison de s’alarmer.

“Je veux assurer au peuple américain qu’il n’est pas nécessaire de s’alarmer publiquement”, a déclaré Johnson au Capitole. “Nous allons travailler ensemble pour résoudre ce problème, comme nous le faisons pour toutes les questions sensibles qui sont classifiées et au-delà de cela, je ne suis pas libre de divulguer des informations classifiées et je ne peux vraiment pas en dire beaucoup plus, mais nous voulons juste assurer tout le monde est au volant, nous y travaillons et il n’y a pas lieu de s’alarmer.”

« Les gens ne devraient pas paniquer, c’est sans équivoque. Les gens ne devraient pas paniquer », a déclaré le représentant Jim Himes, D-Conn., membre éminent de la commission du renseignement de la Chambre.

Turner “a raison de souligner cette question, mais elle est si sensible qu’il n’en parle pas publiquement pour le moment”, a déclaré Himes aux journalistes. « Et je ne veux pas que les gens pensent que les martiens atterrissent ou que votre mercredi va être gâché. Mais c’est une question sur laquelle le Congrès et l’administration doivent s’attaquer à moyen et long terme. »

Le représentant Mike Garcia, R-Calif., a déclaré qu’il exhortait tous les membres à examiner les renseignements. « J’exhorte le président à prendre également cette question au sérieux. Et ce n’est pas une question politique. C’est quelque chose qui nécessite l’attention des membres du Congrès et du pouvoir exécutif”, a-t-il déclaré.

Le représentant Jason Crow, démocrate du Colorado, a déclaré qu’il s’agissait d’une des nombreuses « choses très volatiles auxquelles nous devons nous attaquer. … C’est quelque chose qui requiert notre attention. Il n’y a aucun doute. Ce n’est pas une crise immédiate mais certainement quelque chose que nous il faut être très sérieux.”

Le leader de la minorité parlementaire, Hakeem Jeffries, DN.Y., a déclaré mercredi : « Je pense que davantage d’informations seront mises à disposition, le cas échéant, le plus tôt possible, espérons-le. »

Les dirigeants du Sénat ne devraient pas assister à la réunion d’information de jeudi car la Chambre haute est désormais en pause de deux semaines.

Le président de la commission sénatoriale du renseignement, Mark Warner, démocrate de Virginie, et son membre éminent, Marco Rubio, républicain de Floride, ont été informés il y a quelques semaines de la menace à la sécurité nationale identifiée par Turner, selon deux sources ayant une connaissance directe. Les renseignements ont été mis à la disposition de tous les membres de la commission sénatoriale du renseignement.

Une source bien informée a noté que la menace n’est « pas sans rapport » avec les problèmes résolus par le programme de financement supplémentaire pour la sécurité nationale, actuellement au point mort, qui comprend l’aide à l’Ukraine, à Israël et à Taiwan, mais qu’ils ne sont pas « directement liés ». élaborer davantage.