La Maison Blanche impose un nouveau moratoire fédéral sur les expulsions

WASHINGTON – L’administration du président Joe Biden a publié mardi un moratoire ciblé sur les expulsions dans les zones les plus durement touchées par COVID-19, remplaçant un gel des expulsions à l’échelle nationale qui a expiré samedi malgré les préoccupations juridiques concernant le fait de le faire unilatéralement.

La nouvelle action, en vigueur pendant 60 jours, interdit les expulsions dans les comtés où les taux de transmission du COVID-19 sont élevés, reflétant là où les Centers for Disease Control and Prevention recommandent aux résidents vaccinés de se masquer à l’intérieur et dans les lieux publics.

La directrice du CDC, Rochelle Walensky, a signé la commande mardi soir après que Biden a confirmé la décision plus tôt dans la journée. Le président a déclaré qu’il avait demandé l’avis de spécialistes de la constitution afin de déterminer si le CDC avait l’autorité légale d’émettre une nouvelle action d’expulsion, mais il n’était pas clair s’il pouvait passer le rassemblement constitutionnel.

« Il y a plusieurs chercheurs clés qui pensent que cela peut être le cas, et cela en vaut la peine », a déclaré Biden.

Biden a déclaré qu’un litige en cours « donnera probablement un peu plus de temps » aux fonds d’aide au loyer. Le président a déclaré qu’il espérait que la nouvelle action ciblée couvrirait d’une manière ou d’une autre près de 90% des Américains qui sont locataires.

« Il est destiné à cibler des zones spécifiques du pays où les cas augmentent rapidement, ce qui serait probablement exacerbé par les expulsions massives », indique l’ordre de Walensky.

À l’extérieur du Capitole mardi après-midi, Schumer a applaudi la représentante démocrate Cori Bush, D-Mo., qui campait sur les marches du Capitole depuis vendredi pour attirer l’attention sur le problème.

« Vous l’avez fait », a déclaré Schumer.

Bush et un autre membre progressiste de la Maison démocrate, la représentante Alexandria Ocasio-Cortez de New York, ont organisé une mini soirée dansante pour célébrer la nouvelle.

« Ce sera une victoire pour les gens qui ont depuis si longtemps – parce que je suis l’une de ces personnes – l’impression que personne n’a écouté », a déclaré Bush. Elle a ajouté qu’elle n’avait pas vu le langage du nouveau moratoire. « Notre travail n’est pas terminé. C’est une étape mais le travail n’est pas terminé. »

Le précédent moratoire fédéral – mis en place pendant la pandémie pour aider les Américains incapables de payer leur loyer – a été crédité de garder plus de 2 millions de locataires dans leurs maisons. Onze millions d’Américains sont en retard sur leur loyer pendant la pandémie.

Biden et les dirigeants démocrates ont été confrontés à une réaction croissante des démocrates progressistes après l’ajournement de la Chambre contrôlée par les démocrates pour les vacances la semaine dernière sans prendre de mesures sur un projet de loi qui aurait renouvelé le moratoire. Cela survient alors que l’augmentation de la variante delta du coronavirus a alimenté de nouvelles craintes quant à une résurgence de la pandémie.

Dimanche, Pelosi a appelé Biden à prolonger le moratoire. Quelques jours plus tôt, Biden avait appelé le Congrès à prolonger l’arrêt des expulsions, mais les démocrates n’ont pas pu obtenir suffisamment de voix pour adopter la mesure avant d’ajourner. Le va-et-vient a marqué un rare différend entre Biden et son propre parti sur qui avait le pouvoir d’agir.

« Aujourd’hui est un jour de soulagement extraordinaire », a déclaré Pelosi. « Grâce au leadership du président Biden, la peur imminente d’être expulsé et mis à la rue a été levée pour d’innombrables familles à travers l’Amérique. L’aide est là ! »

Des questions juridiques majeures demeurent cependant.

Au cours de la dernière année, le CDC a prolongé à trois reprises le moratoire destiné à aider les Américains qui ont du mal à payer leur loyer pendant la pandémie. Mais pas plus tard que lundi, la Maison Blanche a déclaré que seul le Congrès pouvait à nouveau prolonger le gel des expulsions après que la Cour suprême a statué en juin que le CDC avait outrepassé son autorité lorsqu’il a créé la politique.

« À ce jour, la directrice du CDC et son équipe n’ont pas pu trouver d’autorité légale, même pour un moratoire sur les expulsions plus ciblé qui se concentrerait uniquement sur les comtés où les taux de propagation du COVID sont les plus élevés », a déclaré lundi le conseiller principal de la Maison Blanche, Gene Sperling.

Dans une décision du 29 juin, une majorité de 5-4 de la Cour suprême a autorisé le maintien du moratoire fédéral sur les expulsions jusqu’à la fin juillet. Mais le juge adjoint Brett Kavanaugh a déclaré qu’il n’avait fourni le cinquième vote que parce que le gel était sur le point d’expirer de lui-même et a déclaré que toute nouvelle prolongation nécessiterait l’autorisation du Congrès.

À la recherche d’une solution, la Maison Blanche a exhorté lundi les propriétaires à attendre 30 jours et à demander une aide fédérale d’urgence au loyer pour être indemnisés. Biden a également appelé tous les États et villes à promulguer leurs propres moratoires sur les expulsions pour les deux prochains mois. Ces actions seraient sans objet si le nouveau moratoire fédéral se maintenait devant les tribunaux.

Biden et les démocrates ont attiré l’attention sur 46,5 milliards de dollars approuvés par le Congrès cette année pour une aide au loyer que les gouvernements des États et locaux ont mis du temps à dépenser. La Maison Blanche a déclaré qu’elle examinait pourquoi les États et les villes n’avaient pas distribué l’argent.

Contactez Joey Garrison sur Twitter @joeygarrison.