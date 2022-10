La Maison Blanche gracie les délinquants liés au cannabis

Cette décision devrait toucher plus de 6 500 personnes condamnées pour des accusations fédérales de pot

Le président américain Joe Biden est sur le point de gracier des milliers d’Américains reconnus coupables de simple possession de cannabis, prenant des mesures exécutives pour annuler les condamnations fédérales tout en exhortant les gouvernements des États à emboîter le pas.

La Maison Blanche a annoncé cette décision jeudi, Biden s’engageant à aider “droit [the] torts » de la politique antidrogue passée au niveau fédéral et des États – une promesse qu’il a faite à plusieurs reprises en tant que candidat lors de la campagne électorale avant les élections de 2020.

“Personne ne devrait être en prison simplement pour avoir consommé ou possédé de la marijuana. Envoyer des personnes en prison pour possession de marijuana a bouleversé trop de vies et incarcéré des personnes pour des comportements que de nombreux États n’interdisent plus », il a dit. “Il y a des milliers de personnes qui ont déjà été condamnées par le gouvernement fédéral pour possession de marijuana et qui peuvent se voir refuser un emploi, un logement ou des possibilités d’éducation en conséquence.”

Les autorités n’ont pas pu fournir de chiffre précis sur le nombre d’Américains actuellement derrière les barreaux pour possession de cannabis, mais ont noté qu’environ 6 500 personnes ont été condamnées pour des accusations fédérales entre 1992 et 2021 dans les États américains et des milliers d’autres dans le district de Columbia.

Lire la suite Les patrons mondiaux de la lutte contre le dopage prennent une décision sur la consommation de marijuana

En plus des pardons, qui interviendront après un processus d’examen supervisé par le procureur général Merrick Garland, Biden a appelé les gouverneurs à émettre leur propre clémence pour possession de marijuana au niveau de l’État, et a déclaré qu’il ferait appel aux responsables pour commencer à reconsidérer la façon dont le cannabis est traité. en vertu de la loi fédérale. Il s’agit actuellement d’une substance de l’annexe 1, la classification la plus élevée réservée aux drogues les plus dangereuses sans usage médical accepté.

“C’est le même calendrier que pour l’héroïne et le LSD, et même plus élevé que la classification du fentanyl et de la méthamphétamine – les drogues qui sont à l’origine de notre épidémie de surdoses”, poursuit le président.

Alors que Biden a effectivement appelé à une refonte de la politique américaine en matière de cannabis, il a déclaré “important” limites sur “trafic, marketing et ventes de mineurs” doit rester en place.

Depuis que la Californie a légalisé pour la première fois le cannabis médical en 1996, 35 autres États ont emboîté le pas, tandis que 19 ont supprimé la plupart des sanctions pénales pour usage récréatif par des adultes. Cependant, l’usine reste illégale au niveau fédéral en vertu de la loi de 1971 sur les substances contrôlées, ce qui signifie que les organismes fédéraux chargés de l’application de la loi tels que la Drug Enforcement Administration (DEA) peuvent toujours arrêter les contrevenants pour possession simple, ainsi que pour la fabrication, le transport ou la vente de la drogue. médicament.