La Maison Blanche fustige le GOP pour les discussions sur le plafond de la dette

Les États-Unis pourraient faire défaut sur leur dette de 31,4 billions de dollars dès le 1er juin, prédisent les prévisionnistes

La Maison Blanche a dénoncé une direction républicaine du Congrès qui, selon elle, est devenue de plus en plus redevable aux éléments marginaux du «MAGA» pour avoir entravé les pourparlers visant à relever le plafond de la dette américaine et à éviter de mettre le pays en défaut pour la première fois de son histoire.

Dans une déclaration publiée sur le site Web de la Maison Blanche samedi, un porte-parole de l’administration du président Joe Biden a décrit l’accord proposé vendredi par le président de la Chambre, Kevin McCarthy, comme un « grand pas en arrière » et dit qu’il contenait un ensemble de « exigences partisanes extrêmes. »

« Le président a maintes et maintes fois mis sur la table des propositions de réduction du déficit, des limites des dépenses aux réductions des bénéfices des grandes sociétés pharmaceutiques en passant par la suppression des échappatoires pour le pétrole et le gaz », le communiqué de la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré. « Ce n’est qu’une direction républicaine redevable à son aile MAGA – pas le président ou la direction démocrate – qui menace de mettre notre nation en défaut. »

La proposition offerte par McCarthy vendredi comprenait des coupes importantes dans les programmes nationaux tout en augmentant les dépenses de défense. Il a également imposé des exigences de travail à certains programmes d’aide, tout en rendant plus difficile pour les États de renoncer aux exigences de travail pour les personnes dans les zones à chômage élevé qui dépendent de l’aide alimentaire fédérale.

L’accord du GOP refuse également les demandes démocrates d’augmenter les recettes fiscales pour aider à payer les futurs déficits budgétaires.

« Je ne vais pas accepter un accord qui protège les riches fraudeurs fiscaux et les commerçants de crypto tout en mettant en danger l’aide alimentaire pour près d’un million de personnes », Biden a déclaré dimanche dans des commentaires livrés depuis Hiroshima, au Japon, où il assistait au sommet du G7.

Biden a également accusé les républicains de s’engager dans un théâtre politique dans leur gestion des négociations pour étendre le plafond de la dette. « Je pense qu’il y a des républicains MAGA à la Chambre qui savent les dommages que cela causerait à l’économie, et parce que je suis président, et que le président est responsable de tout, Biden en assumerait la responsabilité », il a dit.

À moins qu’un accord ne soit conclu, le département du Trésor a indiqué que les États-Unis pourraient faire défaut sur leur dette de 31,4 billions de dollars dès le 1er juin. Cela conduirait à un scénario où Washington serait incapable d’emprunter plus d’argent ou de payer toutes ses factures.