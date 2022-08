La Maison Blanche fixe la date de la première “conférence sur la faim” depuis des décennies

L’événement sera le premier du genre depuis plus de 50 ans alors que l’inflation aux États-Unis pèse sur les budgets alimentaires

La Maison Blanche a annoncé quand elle prévoyait de tenir la première conférence sur la faim, la nutrition et la santé depuis plus de 50 ans alors que les États-Unis continuent de faire face à une inflation galopante, qui affecte les prix des denrées alimentaires dans tout le pays.

Prévue pour le 28 septembre à Washington, DC, la conférence réunira soi-disant “des chefs de gouvernement, des universitaires, des militants et des Américains de tous horizons” se concentrer sur les problèmes qui touchent des millions de citoyens confrontés à l’insécurité alimentaire dans un contexte de flambée des prix.

“Nous annoncerons une stratégie nationale lors de la Conférence qui identifiera les actions que le gouvernement prendra pour catalyser les secteurs public et privé afin de conduire un changement transformateur et d’aborder les intersections entre l’alimentation, la faim, la nutrition et la santé”, lit une déclaration de l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre.

L’administration du président Biden affirme qu’elle vise à améliorer l’accès et l’abordabilité des aliments, à donner aux gens les moyens de faire des choix alimentaires sains et à améliorer la recherche sur la sécurité alimentaire dans les zones en proie à la misère. Washington a affirmé son intention d’éradiquer complètement la faim aux États-Unis d’ici 2030.

“Je convoquerai la conférence de la Maison Blanche avec la faim, la nutrition et la santé pour rassembler les défenseurs de la lutte contre la faim et de la nutrition, les entreprises alimentaires, les gouvernements locaux des États, les comités tribaux et territoriaux afin de présenter notre plan de lutte contre la faim et d’amélioration de la nutrition pour chaque Américain », Biden a déclaré dans une déclaration vidéo en mai.

La réunion aura lieu alors que l’inflation a mis à rude épreuve les budgets alimentaires de nombreuses familles américaines, les prix des épiceries ayant augmenté d’environ 12,2% depuis l’année dernière, selon l’indice des prix à la consommation.

L’inflation a atteint un sommet en 40 ans sous l’administration Biden, atteignant 9,1 % en juin et se situant actuellement à 8,5 %. Avec la hausse des prix de la nourriture, du carburant et des biens de consommation, l’administration Biden a continué à dépenser sans compter, le président allouant plus de 54 milliards de dollars depuis février pour l’aide militaire et économique à l’Ukraine et adoptant une réforme climatique, sanitaire et fiscale de 739 milliards de dollars. facture plus tôt ce mois-ci. Alors que le projet de loi s’intitule “Inflation Reduction Act”, le Bureau du budget du Congrès a noté qu’il imposera aux Américains de la classe moyenne environ 20 milliards de dollars d’impôts supplémentaires au cours de la prochaine décennie, tout en ayant un “négligeable” impact sur l’inflation.