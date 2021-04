Les troupes américaines restées en Afghanistan après la date convenue dans le traité avec les talibans n’étaient pas inattendues, mais l’annonce de la Maison Blanche de Biden qu’ils partiront certainement avant ou avant le 11 septembre pourrait être importante – si elle est vraie.

L’administration Biden «Commencera un retrait ordonné des forces restantes avant le 1er mai et prévoyera de faire sortir toutes les troupes américaines du pays avant le 20e anniversaire du 11 septembre», selon un haut fonctionnaire parlant aux journalistes mardi. Le président Joe Biden lui-même devrait l’annoncer officiellement mercredi.

«Nous sommes allés en Afghanistan pour rendre justice à ceux qui nous ont attaqués le 11 septembre et pour perturber les terroristes cherchant à utiliser l’Afghanistan comme un havre de paix pour attaquer les États-Unis. Nous pensons avoir atteint cet objectif il y a quelques années,»A déclaré le responsable, ajoutant que les États-Unis « On sait depuis longtemps qu’il n’y a pas de solution militaire aux problèmes qui affligent l’Afghanistan. »





Le retrait n’est pas « Basé sur la condition,»Ce qui signifie que cela se produira quelle que soit la situation en Afghanistan. Il commencera avant le 1er mai, mais se prolongera au-delà de la date convenue dans l’accord de 2020 signé à Doha en raison de «Problèmes opérationnels et logistiques» requis pour un «Sûr et ordonné» retrait, a déclaré le responsable.

Cela a été le sujet de discussion à Washington au cours du mois dernier, bien que Biden lui-même l’ait raté lors de sa conférence de presse du 25 mars, affirmant que les raisons étaient « tactique » plutôt. Il y aurait quelque 2 500 soldats américains en Afghanistan, ainsi que jusqu’à 1 000 membres des forces spéciales.





Le responsable anonyme a ensuite rassuré les journalistes sur le fait que les États-Unis maintiendront une présence diplomatique et de renseignement en Afghanistan, donneront des visas aux Afghans qui ont collaboré et à leurs familles, et travailleront à «Protéger les acquis des femmes afghanes.»

Associer le retrait à l’anniversaire du 11 septembre pourrait toucher une corde sensible auprès du public américain, mais la faction belliciste à Washington a déjà dénoncé Biden pour s’être rendu et avoir déshonoré la mémoire des attentats de 2001.

La membre du Congrès Liz Cheney (R-Wyoming), fille du vice-président Dick Cheney qui a supervisé l’invasion initiale, a dénoncé le retrait comme un «Signal dangereux que les États-Unis ne comprennent fondamentalement pas – ou ignorent volontairement – la menace terroriste» et quelque chose qui «Remet les talibans et [al-Qaeda] une victoire de propagande, abandonne notre position de leader mondial et fait le jeu de nos adversaires.

Vous ne terminez pas les guerres en vous retirant, vous donnez simplement la victoire à vos ennemis. La décision du président Biden d’ignorer les conditions sur le terrain et de retirer nos forces d’Afghanistan ne fera qu’enhardir les djihadistes qui nous ont attaqués il y a 20 ans. https://t.co/Qr04wH72Ha – Rép. Liz Cheney (@RepLizCheney) 13 avril 2021

Le sénateur Lindsey Graham (R-Caroline du Sud) l’a appelé « Tellement irresponsable que cela donne l’impression que les politiques de l’administration Biden à la frontière sont solides », et l’a décrit comme « Plus stupide que la saleté et diaboliquement dangereux. » Graham a également fait écho à l’affirmation de Cheney selon laquelle ce serait un signal de faiblesse pour le groupe terroriste Al-Qaïda, État islamique (EI, anciennement ISIS), «Hezbollah, Chine, Russie et Iran.»

Dans un discours au Sénat, le chef de la minorité Mitch McConnell (R-Kentucky) l’a appelé « Une grave erreur » et « Une retraite face à un ennemi qui n’a pas encore été vaincu, une abdication du leadership américain. »

Cela a été une guerre difficile et frustrante – mais empêcher les attaques terroristes de l’Afghanistan et empêcher une prise de contrôle par les talibans en a valu, je pense, la peine. Cela en vaut toujours la peine. Pourquoi se retirer et risquer la chute de Kaboul, et tout ce qui pourrait en découler? https://t.co/JZ3q8vyA93 – Bill Kristol (@BillKristol) 13 avril 2021

Bill Kristol, un non conservateur qui a soutenu l’invasion initiale et maintenant un électeur de Biden, a fait valoir que la guerre de 20 ans a été « valoir la peine » et «Continue d’en valoir la peine.» Même certains démocrates, comme le président du Sénat chargé des relations extérieures, Robert Menendez (D-New Jersey), étaient inquiets «Qu’après tant de sang et de trésors nationaux, nous ne perdons pas ce que nous cherchions à réaliser.»

Ce n’est pas la première fois qu’une administration américaine Biden faisait partie de la promesse de se retirer d’Afghanistan. En octobre 2012, le président Barack Obama a cité son ancien vice-président Biden disant «Nous partons en 2014. Période.» Sauf que ce n’était pas le cas, car cela ne s’est manifestement pas produit.

VP Biden sur l’Afghanistan: « Nous partons en 2014. Période. » – Barack Obama (@BarackObama) 12 octobre 2012

Cependant, alors que l’aile McConnell-Graham-Cheney du GOP s’est associée avec succès à Kristol, les démocrates et l’establishment du Pentagone pour sabotage Le projet du président Donald Trump de se retirer d’Afghanistan d’ici la fin de 2020, rien n’indique que Biden sera confronté au même problème. Il n’a pas besoin des votes républicains, les démocrates semblent susceptibles de s’aligner, et le Pentagone semble être fidèle d’une manière qu’il ne l’a jamais été envers Trump.

Un autre indicateur que le retrait pourrait effectivement se produire est que plusieurs médias britanniques ont rapporté mardi soir que le Royaume-Uni avait élaboré des plans pour que l’ensemble de ses 750 soldats quittent l’Afghanistan.

« La Grande-Bretagne a environ 750 soldats en Afghanistan … des sources de haut niveau de la défense ont récemment indiqué que le Royaume-Uni est susceptible de se retirer en grande partie parallèlement aux États-Unis. » S’ils partent, nous devrons tous partir. C’est la réalité. » une source britannique a déclaré. « https://t.co/KYqSBOGAIe – Shashank Joshi (@shashj) 13 avril 2021

Quant aux talibans, ils ont insisté sur la date limite du 1er mai et ont dit que tout autre « violation » des accords de Doha et justifient une « réaction. » Mardi, cependant, leur porte-parole Mohammad Naeem mentionné cette «Jusqu’à ce que toutes les forces étrangères se retirent complètement de notre patrie, le [Taliban] ne participera à aucune conférence qui prendra des décisions sur l’Afghanistan. »

C’est une mauvaise nouvelle pour la Turquie, qui a déclaré vouloir négocier des pourparlers de cessez-le-feu la semaine prochaine, et pour le gouvernement de Kaboul, qui risque de s’effondrer sans le soutien des États-Unis, comme l’a fait le Sud-Vietnam en 1975. À peine deux ans plus tôt, le président américain Richard Nixon avait a négocié un «Paix avec honneur» et a retiré ses troupes de ce qui avait été la plus longue guerre des États-Unis – jusqu’à ce que l’Afghanistan reprenne cette distinction douteuse.

