La Maison Blanche fait pousser Bidenomics dans un faible nombre de sondages

Le président Joe Biden a visité jeudi un chantier naval revitalisé à Philadelphie, où il a avancé l’argument qui domine de plus en plus ses discours et sa campagne de réélection de 2024 : l’économie américaine est forte parce que son programme fonctionne.

Une enquête de l’Université de Monmouth mercredi a raconté une histoire similaire, avec Biden recueillant approbations négatives nettes pour sa gestion de trois éléments clés de l’économie : les emplois et le chômage, les transports et les infrastructures énergétiques, et l’inflation.

« Le président a vanté la » Bidenomics « , mais l’aiguille de l’opinion publique n’a pas vraiment bougé. Les Américains ne lui accordent tout simplement pas beaucoup de crédit en matière d’économie », a déclaré Patrick Murray, directeur de l’institut indépendant de sondage de l’université de Monmouth, dans un communiqué.

Mais ce n’est pas que Biden n’a pas essayé. La visite du président au chantier naval jeudi est intervenue à la fin d’un mois « Investir en Amérique Blitz » qui visait à promouvoir la Bidenomics.

Depuis la mi-juin, les responsables du cabinet Biden ont sillonné le pays pour attirer l’attention sur les endroits où les projets de loi sur les infrastructures et le changement climatique des démocrates pour 2022 financent de nouveaux projets et de nouveaux emplois.

Secrétaire à l’énergie Jennifer Granholm conduit une voiture électrique à travers la Caroline du Nord, la Caroline du Sud, la Géorgie et le Tennessee, visitant des projets d’énergie propre en cours de route. Secrétaire à la santé et aux services sociaux Xavier Becerra vanté les efforts de l’administration Biden pour limiter les coûts des soins de santé lors des voyages dans l’Ohio, le Michigan et New York. Au total, une douzaine de hauts responsables, dont la présidente et première dame Jill Biden, ont visité plus de 20 États.

Pendant ce temps, la vision pessimiste des Américains sur l’économie et la gestion de celle-ci par Biden sont d’autant plus frappantes compte tenu des nouvelles données de ce mois-ci qui indiquent de plus en plus une économie américaine en bonne santé émergeant d’une pandémie unique dans une vie. L’inflation est en baisse, le taux d’emploi semble se maintenir et les salaires ont augmenté.

Pour avoir une idée de l’amélioration de l’économie par rapport aux attentes des experts, le Indice des surprises économiques de Citigroup suit la différence entre les indicateurs économiques et ce que les attentes du consensus étaient pour eux à l’avance.

Mercredi, l’indice était le plus élevé depuis deux ans, avec près des deux tiers des points de données économiques dépassant les attentes.

Si les Américains étaient aussi surpris que les experts, cela pourrait aider à expliquer pourquoi tant d’électeurs n’ont pas encore compris les mérites de Bidenomics.

Ce qui nous ramène au but de Biden à Philadelphie.

« Je ne suis pas ici pour crier victoire. Nous avons un long chemin à parcourir sur le plan économique », a déclaré Biden aux constructeurs navals. « Je suis ici pour dire que nous avons encore du travail à faire, mais nous avons un plan qui change les choses assez rapidement. »