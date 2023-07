La Maison Blanche fait l’éloge de l’enquête sur la cocaïne après que l’affaire n’a pas été résolue – News 24

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a accordé un vote de confiance aux services secrets pour son « complet » enquête sur la cocaïne trouvée dans l’aile ouest au début du mois, alors même que les législateurs républicains et d’autres critiques suggèrent que les enquêteurs ont évité d’identifier un suspect avant d’abandonner l’affaire la semaine dernière.

Interrogé par un journaliste lundi sur la réaction du président Joe Biden à l’annonce que les enquêteurs n’ont pas réussi à résoudre l’affaire, Jean-Pierre a déclaré : «Je ne vais tout simplement pas me prononcer là-dessus, je ne vais pas entrer dans les détails à ce sujet. Nous pensons que les services secrets ont mené une enquête approfondie. Nous avons été informés du résultat. Ils ont partagé les détails dans une déclaration publique, ce qui, je pense, est important pour le peuple américain d’entendre directement les services secrets, qui ont mené l’enquête.

Les services secrets ont annoncé jeudi qu’ils mettaient fin à l’enquête car il n’y avait aucune preuve matérielle dans l’affaire et aucune vidéo de surveillance qui fournirait des pistes. Un sac en plastique de cocaïne a été retrouvé dans l’aile ouest le 2 juillet, alors que Biden et sa famille visitaient la retraite présidentielle de Camp David dans le Maryland.

« Pouvez-vous juste parler de [Biden’s] réaction lorsqu’il a appris que [cocaine] l’enquête ne s’est pas terminée avec un suspect ? »KARINE JEAN-PIERRE : « Non » pic.twitter.com/mgo6aDXn5v

Le sénateur américain Tom Cotton (R-Arkansas) a déclaré que les membres du Congrès ont obtenu « pas de réponses » sur l’affaire des services secrets. Lui et d’autres républicains se sont demandé comment l’agence ne pouvait pas déterminer qui avait introduit une substance dangereuse dans l’un des bâtiments les plus sûrs au monde.

Cotton a déclaré que l’enquête avait été conclue sans même interroger le fils cocaïnomane de Biden, Hunter Biden. Le jeune Biden et d’autres membres de la famille auraient été vus à la Maison Blanche – contrairement à une affirmation précédente de Jean-Pierre – deux jours avant la découverte de la drogue. « C’est comme si Hamburglar vivait à la Maison Blanche, tous les hamburgers avaient disparu et ils disaient qu’ils n’avaient aucun suspect ni personne à interroger », a-t-il ajouté. Cotton a déclaré dimanche dans une interview à Fox News.

Le président de la Chambre, Kevin McCarthy (R-Californie), a réagi jeudi à la déclaration des services secrets en qualifiant l’enquête de « farce. » Il a déclaré à Fox News : « Vous ne pouvez pas me dire à la Maison Blanche, avec une surveillance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans un cagibi par une salle de crise, qu’ils ne savent pas qui l’a livré là-bas. Nous devrions obtenir une réponse à la question.

Il me semble juste qu’en Amérique aujourd’hui, tout ce qui concerne Biden Inc. est traité différemment de tout le reste, et cela ne devrait pas être le cas.