La Maison Blanche fait face à une demande difficile concernant la publication de la transcription de l’avocat spécial

La Maison Blanche réfléchit à l’opportunité de publier la transcription de l’entretien du président Biden avec le conseiller spécial Robert Hur, ce qui pourrait soit apaiser les inquiétudes concernant l’âge de Biden, soit les aggraver.

La Maison Blanche a laissé la porte ouverte à la publication de la transcription, une fois déclassifiée, après avoir émis une défense farouche contre ce qu’elle a décrit comme des passages « gratuits » et « politiquement motivés » qui qualifiaient Biden d’homme âgé ayant des problèmes de mémoire.

Certains alliés de Biden suggèrent que la publication de la transcription pourrait être dans le meilleur intérêt du président – ​​du moins si elle fournissait des preuves pour contrer les parties les plus dommageables du rapport de Hur.

Un ancien collaborateur de la Maison Blanche a déclaré que la transcription pourrait « fournir un outil puissant pour réfuter le récit sur son âge et prouver que Hur faisait de la politique avec le rapport ».

Mais il n’est pas tout à fait clair que la Maison Blanche souhaite que la transcription soit rendue publique.

Le bureau du conseil juridique de la Maison Blanche « discute » et « étudie » l’opportunité de divulguer la transcription, qui devrait passer par un processus de déclassification, a déclaré mardi l’attachée de presse Karine Jean-Pierre.

“Ce n’est ni un non ni un oui, c’est que nous examinons cela”, a déclaré Jean-Pierre aux journalistes. “Il y a des processus, il y a des protocoles, et ils les examinent.”

Bob Bauer, l’avocat personnel du président, a déclaré dimanche que la question de savoir s’il fallait ou non publier les transcriptions des entretiens de Biden dépendait du gouvernement, esquivant s’il soutiendrait ou non leur publication.

Les républicains de la Chambre cherchent également à mettre la main sur les transcriptions.

Les présidents du GOP de trois panels du Congrès – le président de la surveillance et de la responsabilité de la Chambre James Comer (Ky.), le président du pouvoir judiciaire de la Chambre Jim Jordan (Ohio) et le président des voies et moyens de la Chambre Jason Smith (Mo.) – lundi dans une lettre au procureur général Merrick Garland a demandé au ministère de la Justice de remettre les transcriptions et les enregistrements.

“La commission judiciaire a besoin de ces documents pour sa surveillance continue de l’engagement du ministère en faveur d’une justice impartiale et de sa gestion de l’enquête et des poursuites contre l’opposant présumé du président Biden, Donald J. Trump, lors de l’élection présidentielle de novembre 2024”, ont écrit les présidents. des trois commissions.

Les républicains sont mécontents que Hur n’ait pas accusé Biden pour sa manipulation de documents classifiés à l’extérieur de la Maison Blanche, alors que l’ancien président Trump fait face à des poursuites pour des documents conservés dans sa résidence de Floride.

Le Parti républicain pourrait également assigner à comparaître le ministère de la Justice pour obtenir les archives si cela se produisait, ce qui pourrait ajouter à la pression sur la Maison Blanche.

Cette bataille a été éclipsée dans une certaine mesure par les propos stupéfiants du rapport sur l’âge de Biden. Biden, 81 ans, a vu les inquiétudes concernant son âge devenir un enjeu politique majeur lors de la campagne 2024. Cela pourrait être son plus grand défi pour vaincre le candidat probable du Parti républicain, Trump, qui a lui-même 77 ans.

Certains démocrates pensent que la transcription pourrait aider Biden à relever ce défi s’il contient des passages qui étayeraient les allégations selon lesquelles les remarques de Hur sur l’âge et la mémoire du président étaient politiquement motivées.

« Étant donné que la question de l’âge ne disparaît pas et qu’elle existe déjà, le risque d’un nouveau cycle d’information est assez faible à moins qu’il n’y ait quelque chose d’assez préjudiciable dans cette transcription », a déclaré une source démocrate qui s’est entretenue avec The Hill.

« J’ai l’impression qu’il est probablement préférable d’obtenir [it] parce que j’ai l’impression que Hur a vraiment dépassé les limites, sur cette base, et vous voudrez peut-être utiliser la transcription pour réfuter cela assez durement.

L’ancien collaborateur de la Maison Blanche a déclaré que l’opinion de Bauer pourrait être primordiale.

“Si Bauer était dans la pièce, ce qui était le cas, et s’il pensait que les réponses du président contredisaient la description de Hur, alors je ne sais pas pourquoi ils ne voudraient pas que les transcriptions soient publiées”, a déclaré l’ancien collaborateur de la Maison Blanche. “Seuls ceux qui sont présents dans la salle savent avec certitude si la publication de ces transcriptions est politiquement avantageuse pour la Maison Blanche et le président.”

Les experts en sécurité nationale qui se sont exprimés sous couvert d’anonymat ont estimé qu’il faudrait quelques semaines pour passer par le processus de déclassification, soulignant le fait qu’une grande partie des informations sont obsolètes étant donné qu’elles datent de l’époque où Biden était vice-président.

Un ancien collaborateur de Trump a déclaré à The Hill qu’il avait fallu environ une semaine et demie pour examiner et déclassifier l’appel téléphonique de l’ancien président avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui était au cœur de sa première affaire de destitution.

L’entretien de Biden avec Hur a duré environ cinq heures et a eu lieu dans les jours qui ont suivi l’attaque du 7 octobre contre Israël, un point que le président et son équipe ont évoqué à plusieurs reprises.

Certains démocrates pensent que même si la transcription était publiée rapidement, elle n’aiderait pas nécessairement Biden.

“Dans un monde où ‘je ne me souviens pas’ est transformé en une arme politique, la publication de la transcription ne fait qu’alimenter la frénésie”, a déclaré le stratège démocrate Michael Starr Hopkins.

Ivan Zapien, un ancien responsable du Comité national démocrate, a déclaré qu’il était dans le meilleur intérêt de la campagne de réélection de Biden de laisser l’actualité s’estomper.

« Je pense que la campagne ne devrait pas donner d’oxygène à cette histoire. Laissez-le mijoter et passez à autre chose », a-t-il déclaré.

Biden a tenté de désamorcer les inquiétudes concernant son âge par des blagues. Lundi, il a tenté de prendre cela à la légère après le reportage, déclarant dans ses remarques : « Je sais que je n’en ai pas l’air, mais je suis là depuis un moment. »

Jean-Pierre a qualifié Biden de « pointu » et « au top des choses » lundi lorsqu’il a été interrogé sur la façon dont sa mémoire se manifeste à huis clos. Elle a également déclaré que Hur n’était « pas un médecin » et qu’il n’était donc pas qualifié pour parler de la mémoire de Biden.

D’autres démocrates pensent que le récit selon lequel Biden est trop vieux est exagéré et souhaitent que l’histoire dépasse même les questions sur l’opportunité de publier la transcription.

“La meilleure chose à faire serait que nos amis de la presse se concentrent moins sur le rapport Hur, qui montre clairement qu’il n’y a rien de concret pour [the Department of Justice] pour avancer, et davantage sur les questions qui intéressent les électeurs », a déclaré un ancien responsable de Biden.