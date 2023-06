Le plan en dix points du président Zelensky pour régler le conflit devrait au moins être discuté au début des négociations, selon John Kirby

Washington n’accueillerait que les pourparlers sur le règlement du conflit entre Moscou et Kiev qui commenceraient par la compréhension que l’intégrité territoriale de l’Ukraine doit être préservée, a déclaré mardi le porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, John Kirby, lors d’un point de presse.

Les autorités américaines « soutien [Ukrainian] Président [Vladimir] La vision de Zelensky d’une paix juste » dans le conflit avec la Russie, a déclaré Kirby.

Toute négociation « ne serait la bienvenue que si elle doit être crédible et durable, ce qui signifie qu’elle doit commencer par une croyance en la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine et commencer – au moins commencer – par une discussion sur la proposition en dix points qui Le président Zelensky a mis en avant », il a continué.

Depuis des mois, le dirigeant ukrainien fait la promotion de sa politique dite en dix points « plan de paix » qui demande entre autres à la Russie de retirer ses forces aux frontières revendiquées par l’Ukraine, de payer des réparations et de se soumettre aux tribunaux pour crimes de guerre. Zelensky dit qu’il aimerait organiser un sommet mondial pour la paix – sans la participation de la Russie – pour discuter de son initiative. Cependant, la date d’un tel événement n’a pas encore été fixée.















La Russie a rejeté le plan car « inacceptable, » disant qu’il ignore la réalité sur le terrain et est en fait un signe de la réticence de Kiev à résoudre la crise par des moyens diplomatiques. Selon Moscou, cela ne lui laisse d’autre choix que de continuer à travailler pour atteindre ses objectifs en Ukraine par des moyens militaires.

Kirby a affirmé que les États-Unis, qui ont été le principal soutien de l’Ukraine tout au long du conflit, lui fournissant des fonds, des armes et des renseignements, « vouloir[s] voir cette guerre se terminer. Nous aimerions que cela se termine aujourd’hui. Pour cela, le président russe Vladimir Poutine doit « faire ce qu’il faut et retirer ses troupes », il a dit.

« Évidemment, il ne va pas faire ça, et il double, et il y a des combats assez vicieux en ce moment dans l’est et dans le sud de l’Ukraine », a-t-il ajouté. a reconnu le porte-parole.

Début juin, l’Ukraine a lancé sa contre-offensive tant attendue le long de la ligne de front avec la Russie. Cependant, selon Moscou, les troupes de Kiev n’ont jusqu’à présent pas pu réaliser d’avancées significatives, tout en subissant de lourdes pertes en hommes et en équipements.

La semaine dernière, le ministère russe de la Défense a estimé que quelque 7 500 soldats ukrainiens avaient été tués dans des attaques ratées depuis début juin. Le président russe Vladimir Poutine a également déclaré qu’environ 30 % du matériel militaire ukrainien fourni par l’Occident, y compris un certain nombre de chars allemands Leopard 2 et de véhicules de combat Bradley fabriqués aux États-Unis, avaient déjà été détruits.