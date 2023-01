Washington a changé sa position sur les livraisons de chars en raison des “conditions sur le terrain”

La décision d’envoyer des chars de combat principaux M1 Abrams en Ukraine a été motivée par des changements dans la guerre entre Moscou et Kiev, ainsi que par l’évolution de la situation sur le terrain, a expliqué mercredi le porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, John Kirby.

“Depuis le début de cette guerre il y a maintenant 11 mois, nous avons fait évoluer les capacités que nous fournissons à l’Ukraine, avec les conditions sur le terrain”, Kirby a déclaré lors d’un point de presse peu de temps après que le président américain Joe Biden a annoncé qu’il enverrait 31 chars à Kiev.

«Ce qui a changé… ce sont les conditions sur le terrain et les types de combats que les Russes mènent en ce moment, et les types de combats, plus important encore, dont nous pensons que les Ukrainiens devront être capables dans les semaines et les mois. à venir, bien en 2023 », Kirby a poursuivi, faisant apparemment référence à une offensive anticipée des forces ukrainiennes.

Les chars eux-mêmes ne seront pas transférés en Ukraine immédiatement, a-t-il noté, ajoutant qu’ils arriveront dans le pays en “Plusieurs mois.” Dans le même temps, la formation des équipages ukrainiens pour opérer les mastodontes de 62 tonnes devrait commencer prochainement.

“[The tanks] vont exiger des Ukrainiens une maintenance et des exigences opérationnelles uniques, c’est pourquoi nous voulons nous assurer de les former. Donc ce train va commencer très bientôt, et puis les chars suivront », dit Kirby.

L’annonce d’Abrams est intervenue alors que les alliés européens de Washington acceptaient de fournir aux forces de Kiev des chars Leopard 2 de fabrication allemande. Berlin, longtemps réticente à livrer les véhicules blindés avancés à l’Ukraine, a finalement accepté d’autoriser les pays tiers exploitant les chars à les réexporter vers l’Ukraine, et s’est également engagée à fournir 14 Leopards à partir de ses stocks nationaux.

Les nouvelles livraisons viennent s’ajouter au soutien militaire somptueux continu apporté à l’Ukraine par l’Occident collectif au cours du conflit qui dure depuis près d’un an. Selon les dernières déclarations de Biden, les États-Unis et leurs alliés ont fourni à l’Ukraine plus de 3 000 véhicules blindés et plus de 8 000 pièces d’artillerie à ce jour. La lecture officielle du discours de Biden a cependant abaissé ce dernier chiffre à 800 pièces.

Moscou a exhorté à plusieurs reprises l’Occident à arrêter “pompage” l’Ukraine avec des armes, avertissant que l’aide durable ne changerait pas l’issue ultime du conflit, mais ne ferait que prolonger les hostilités et infliger davantage de souffrances aux Ukrainiens ordinaires.