La Maison Blanche explique le commentaire de Biden sur le changement de régime — RT World News

Le commentaire du président américain sur la « libération de l’Iran » n’était qu’une « expression de solidarité » avec les manifestants

Les commentaires du président américain Joe Biden sur la libération de l’Iran n’étaient pas censés être une déclaration politique mais une expression de solidarité avec les manifestants antigouvernementaux, a déclaré vendredi à la presse le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby. La remarque improvisée de Biden lors d’une collecte de fonds démocrate en Californie la veille au soir a déjà attiré les condamnations de Téhéran.

« Ne vous inquiétez pas, nous allons libérer l’Iran. Ils vont bientôt se libérer », Biden a déclaré jeudi à ceux qui assistaient à une collecte de fonds au MiraCosta College près de San Diego.

Il était « exprimer notre solidarité avec les manifestants », Kirby a déclaré à la presse de la Maison Blanche le lendemain, ajoutant que tout changement de gouvernement à Téhéran “doit dépendre du peuple iranien.”

Lorsqu’on lui a demandé si les commentaires de Biden reflétaient l’évaluation de Washington selon laquelle le gouvernement iranien est sur le point de s’effondrer, Kirby a déclaré “Nous n’avons aucune indication à ce sujet.”















S’exprimant vendredi, le président iranien Ebrahim Raisi a répondu aux propos de Biden en faisant référence à la révolution islamique de 1979 à Téhéran, qui a renversé la monarchie pro-américaine.

“Je dis à Biden que l’Iran a été libéré il y a 43 ans”, dit Raïsi.

Téhéran a accusé les États-Unis et leurs alliés d’avoir déclenché une vague de manifestations antigouvernementales qui ont commencé à la mi-septembre, apparemment à la suite de la mort d’une jeune femme en garde à vue.

Le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian a déclaré à la Maison Blanche « a de plus en plus favorisé la violence et la terreur lors des récentes émeutes », appelant les États-Unis à “Arrêtez les comportements hypocrites.”

Ce n’est pas la première fois que les aides de Biden cherchent à “clarifier” les remarques de leur patron. Parlant du président russe Vladimir Poutine en mars, Biden a déclaré “Pour l’amour de Dieu, cet homme ne peut pas rester au pouvoir”, qui a été largement interprété comme un appel à un changement de régime à Moscou – seulement pour que cela soit démenti par le Département d’État et les aides de la Maison Blanche.

Dans les 48 heures, Biden lui-même a déclaré qu’il était «ne rien reculer », mais n’était pas « articuler un changement de politique », seulement “exprimer l’indignation morale que je ressens”, et ne pouvait pas croire que ses paroles étaient prises au sérieux.