Les avocats de l’administration ont préparé une lettre exhortant la presse à « intensifier son examen minutieux » des législateurs républicains.

Les avocats de la Maison Blanche auraient écrit une lettre ordonnant à CNN, au New York Times et à d’autres médias américains d’examiner plus agressivement les législateurs républicains alors qu’ils tentent de destituer le président américain Joe Biden.

CNN et les autres destinataires de la lettre ont reconnu avoir reçu la missive mercredi. « Il est temps pour les médias d’intensifier leur surveillance des républicains de la Chambre des représentants pour avoir ouvert une enquête de destitution basée sur des mensonges », Ian Sams, porte-parole du bureau du conseil juridique de la Maison Blanche, a écrit dans la lettre. Il a ajouté que les efforts de destitution devraient « a déclenché la sonnette d’alarme pour les agences de presse. »

Le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Kevin McCarthy (R-Californie), a lancé mardi la procédure de destitution, ordonnant aux commissions de la Chambre des représentants, contrôlée par les républicains, d’ouvrir une enquête formelle. Il a déclaré que les allégations de trafic d’influence et de sollicitation de pots-de-vin par la famille Biden « dresser un tableau d’une culture de corruption. »

En savoir plus Les Républicains américains ouvrent une enquête de destitution de Biden

Avant même de recevoir des directives de la Maison Blanche, certains médias américains semblaient déjà tenter de protéger le président. CNN et Associated Press, par exemple, ont suggéré que les républicains tentaient de poursuivre Biden en justice sans disposer de preuves pour justifier leur enquête.

Ces médias ont apparemment ignoré ces preuve comme le témoignage sous serment des lanceurs d’alerte de l’IRS et les enregistrements de virements bancaires que les législateurs ont déjà révélés. En lançant une procédure de destitution, les commissions du Congrès obtiendront plus de pouvoir pour assigner à comparaître des documents qui pourraient aider à prouver ou à réfuter les allégations.

Journaliste américain chevronné Matthieu Clésqui a travaillé pour des médias tels que Reuters et Fox News, a déclaré que la directive de la Maison Blanche sur la couverture de la destitution était « pas d’accord. » Il ajouta, « La Maison Blanche ne devrait pas encourager, influencer ou interférer dans les stratégies éditoriales des rédactions américaines, notamment CNN et le New York Times. » La lettre pourrait se retourner contre vous, a déclaré Keys, car « Chaque fois que les médias tentent de demander des comptes aux républicains, ces législateurs peuvent simplement contrer en se demandant s’il s’agit de véritable journalisme ou de quelque chose encouragé par l’administration Biden. »

En savoir plus Biden a accepté des pots-de-vin – ancien procureur en chef ukrainien

Juriste Jonathan Turleyprofesseur à l’Université George Washington, a déclaré que la directive « a un sentiment inconfortable de donner des ordres aux médias ». En essayant d’influencer la couverture médiatique de l’enquête de mise en accusation, a-t-il soutenu, l’administration « supprime toute prétention de séparation entre l’équipe juridique personnelle de Biden et le bureau du conseiller juridique de la Maison Blanche. »

Sams, qui est également conseiller principal de Biden, a affirmé que les républicains n’avaient pas réussi, au cours de près de neuf mois d’enquête, à « Trouvez des preuves que le président a fait quelque chose de mal. » Il a ajouté que la destitution est « grave, rare et historique » et la presse doit traiter les affirmations des Républicains avec « un examen approprié ». Le responsable de la Maison Blanche a joint une annexe de 14 pages à son mémo fournissant des points de discussion pour s’adresser aux Républicains. « mensonges. »

Les démocrates contrôlaient auparavant la Chambre et ont destitué à deux reprises le président Donald Trump.