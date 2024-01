La Maison Blanche évite la question après que Biden ait semblé surpris qu’un smoothie coûte 6 $ en Pennsylvanie

Joe Biden, 81 ans, a visité Nowhere Coffee Co. à Allentown le 12 janvier où il a souligné la valeur des petites entreprises et a commandé une boisson à la mangue.

L’attaché de presse de la Maison Blanche a éludé les questions concernant l’apparente surprise de Joe Biden concernant le prix d’un smoothie à 6 dollars en Pennsylvanie et s’il est déconnecté des prix auxquels sont confrontés les Américains ordinaires.

Le président, 81 ans, a visité Nowhere Coffee Co. à Allentown le 12 janvier où il a souligné la valeur des petites entreprises et a commandé ce qui semblait être une boisson à la mangue.

Il s’est adressé aux membres de la presse et leur a proposé de leur acheter du café, mais il aurait été surpris par le coût d’un smoothie, à 6 dollars.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a été interrogée pour savoir si Biden était déconnecté de la réalité lors d’une conférence de presse jeudi.

Mais elle a rejeté la question et a affirmé que le président ne faisait que « plaisanter ».

“Vendredi dernier, le président était dans un café en Pennsylvanie et il semblait surpris que le smoothie coûte 6 dollars et combien il était cher”, a déclaré un journaliste à Jean-Pierre.

‘Je suis curieux. Alors, le président se rend-il désormais compte des coûts que supportent les Américains ?

Elle a répondu : « Alors, écoutez, quand il s’est adressé à vous tous, à la presse, il s’amusait bien, n’est-ce pas ? Et proposé, comme vous le savez, de leur acheter du café.

« Il y avait un grand groupe là-bas et il s’assurait que tout le monde ait du café et des pâtisseries. Donc, je veux juste que ce soit très clair.

Jean-Pierre a été interrogé à nouveau, mais elle a souligné que le voyage concernait les petites entreprises et a remercié Biden d’avoir donné confiance aux Américains grâce au plan de sauvetage américain.

« C’est un gros problème. C’est vraiment important”, a-t-elle déclaré.

“Cela signifie qu’ils ont la confiance, les petites entreprises, les gens qui les démarrent, ont la confiance dans l’économie pour démarrer une entreprise.”

Mais l’attaché de presse de la Maison Blanche a continué d’ignorer les questions sur le prix du smoothie.

“Mais pourquoi a-t-il été si surpris que le coût soit si élevé ?”, a encore demandé le journaliste.

«Il plaisantait. Il plaisantait certainement avec la presse”, a déclaré Jean-Pierre.

«Il a proposé d’acheter du café. C’est ce qu’il a fait, et des pâtisseries. Mais je pense que le plus important de ce voyage, c’est qu’il a pu visiter une petite entreprise.

Aux États-Unis, les ménages ont souffert d’une pression financière accrue en raison d’une inflation élevée.

Les Américains sont obligés de payer davantage pour des choses essentielles comme la nourriture et le loyer, qui ont augmenté respectivement de 34 % et 19 % depuis 2021. Tandis que les prix de l’énergie ont augmenté de 33 %.

Le ménage moyen a été contraint de dépenser 211 dollars de plus par mois pour les mêmes services qu’il y a un an, selon Moody’s Analytics.

Au total, les consommateurs paient 1 020 $ de plus chaque mois qu’il y a deux ans.

Cela survient alors qu’une récente enquête Bankrate a révélé que la moitié des Américains pensent que leur situation financière s’est détériorée depuis l’élection de Biden en 2020.