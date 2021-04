Le projet annoncé du président Joe Biden d’augmenter les impôts sur les plus-values ​​des millionnaires a peut-être effrayé Wall Street, mais la chute soudaine des actions de jeudi n’a pas semblé ébranler la Maison Blanche.

L’attachée de presse Jen Psaki a écarté vendredi une question de savoir si l’administration Biden était préoccupée par le manque apparent de soutien des investisseurs à la proposition d’augmenter les impôts des riches.

« Je fais cela depuis assez longtemps pour ne pas commenter les mouvements du marché boursier », a déclaré Psaki lors d’un point de presse.

« Mais j’ai vu des données, factuellement, qui remontaient ce matin », a-t-elle ajouté avant de passer à autre chose.

Le plan, qui vise à augmenter le prélèvement sur les plus-values ​​à 39,6% contre 20% pour les Américains gagnant plus d’un million de dollars, était signalé par des médias tels que Bloomberg News et The New York Times.

Jeudi, les actions américaines ont inversé leurs gains et ont fortement baissé à la suite des rapports. Les indices boursiers ont clôturé la séance de négociation de jeudi d’environ 1% de moins.

Mais vendredi après-midi, les actions semblaient sur le point de récupérer leurs pertes, les analystes ayant prédit que de telles hausses d’impôts seraient probablement réduites avant de passer par le Congrès.

« Nous nous attendons à ce que le Congrès adopte une version réduite de cette augmentation d’impôts », ont écrit les économistes de Goldman Sachs dans une note. « Nous prévoyons que le Congrès se contentera d’une augmentation plus modeste, potentiellement autour de 28%. »

Le plan de hausse des impôts annoncé serait conforme à la plate-forme de campagne présidentielle de 2020 de Biden, dans laquelle il s’est engagé à augmenter les droits des entreprises et des Américains les plus riches. Le président a promis à plusieurs reprises que les gens qui gagnent moins de 400 000 $ par an ne verront pas leurs impôts augmenter.

La réaction nonchalante de la Maison Blanche aux dernières fluctuations boursières contraste fortement avec la posture de l’ancien président Donald Trump, qui vantait souvent les gains du marché comme un indicateur du succès de son administration.