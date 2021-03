L’espoir, selon les responsables actuels et anciens, est de mettre en place un accord de partage des menaces en temps réel, par lequel les entreprises privées enverraient des données sur les menaces à un référentiel central où le gouvernement pourrait les associer aux renseignements de l’Agence de sécurité nationale, de la CIA et d’autres. magasins d’espionnage, pour fournir un avertissement beaucoup plus tôt que ce qui est possible aujourd’hui.

Les principales équipes de piratage et de défense numérique des États-Unis résident à Fort Meade, dans le Maryland, où se trouve la National Security Agency et son homologue militaire, United States Cyber ​​Command. Pendant plus d’une décennie, avec des milliards de dollars de nouvelles technologies, ils ont jonché les réseaux étrangers de diverses formes de «balises» qui leur permettent de détecter les attaques au fur et à mesure qu’elles se rassemblent ou commencent.

Mais le FBI et le Department of Homeland Security – les deux agences qui peuvent légalement opérer à l’intérieur des États-Unis – étaient également aveugles à ce qui s’est passé, soulevant des préoccupations supplémentaires concernant la capacité du pays à se défendre à la fois contre les gouvernements rivaux et les attaquants non étatiques tels que les groupes criminels et terroristes. .

WASHINGTON – Les hacks sophistiqués réalisés par la Russie et la Chine contre un large éventail de cibles gouvernementales et industrielles aux États-Unis – et l’incapacité des agences de renseignement à les détecter – poussent l’administration Biden et le Congrès à repenser la manière dont la nation devrait protéger lui-même des cybermenaces croissantes.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy