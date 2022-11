La Maison Blanche évalue avec quelle force il faut soutenir les manifestants en Chine

Vendredi, la Federal Communications Commission a formellement interdit à Huawei, le géant chinois des communications, de vendre la quasi-totalité de ses équipements de communications cellulaires 5G aux États-Unis, invoquant des risques pour la sécurité nationale.

Mais les responsables de l’administration disent qu’ils voient une distinction entre interdire des produits qui pourraient aider l’armée chinoise et essayer de déstabiliser la politique intérieure de la Chine. Et à un moment où M. Biden demande une retenue continue de la part de la Chine pour soutenir la Russie dans sa guerre avec l’Ukraine et pour reprendre la coopération sur les questions climatiques, la Corée du Nord et d’autres projets sur lesquels Washington et Pékin travaillaient autrefois régulièrement, la Maison Blanche veut choisir ses combats avec soin.

On craint également que l’apparition d’un soutien aux manifestations, même simplement rhétorique, puisse approfondir les soupçons.

“Le danger d’exagérer l’ampleur des manifestations est que les médias américains accorderont du crédit aux affirmations du gouvernement chinois selon lesquelles ces manifestations timides et spontanées sont le résultat d’un complot étranger”, a déclaré Robert Daly, directeur du Kissinger Institute on China and the États-Unis au Wilson Center de Washington. “Pékin va intimider les manifestants en disant qu’ils participent à une révolution des couleurs.”

M. Daly a noté que la nature des protestations n’était pas claire. “Ce n’est pas encore une révolution ni un mouvement, et il n’en deviendra probablement pas un”, a-t-il déclaré.

En fait, il n’y a pas eu de manifestations évidentes lundi, et il a noté que les manifestants cherchaient principalement «la liberté de vivre la vie quotidienne qu’ils avaient avant Covid».

“Certes, il y a eu des appels à Xi et au parti pour qu’ils se retirent lors des manifestations à Shanghai”, a-t-il dit, “mais l’ampleur était extrêmement limitée”.