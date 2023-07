La Maison Blanche évacuée pour cocaïne

Une équipe de matières dangereuses a été appelée sur le terrain après la découverte d’une substance, ont confirmé les autorités

La Maison Blanche et ses environs ont été évacués dimanche alors que les services secrets enquêtaient sur une substance inconnue trouvée sur le terrain qui s’est avérée être de la cocaïne, ont confirmé les autorités.

Les terrains ont été dégagés »comme précaution » après que les officiers de la division en uniforme des services secrets ont repéré un « objet inconnu sur le complexe de la Maison Blanche» à 18th Street et Pennsylvania Avenue, a déclaré dimanche aux journalistes un porte-parole des services secrets.

L’équipe des matières dangereuses du service d’incendie de Washington, DC a été dépêchée pour évaluer la découverte, tandis que les services secrets ont fermé plusieurs rues dans la zone autour de la Maison Blanche.

Les services médicaux d’urgence de DC ont rapidement jugé la substance « non dangereux” et les rues ont été rouvertes. La substance mystérieuse testée comme « chlorhydrate de cocaïne», a confirmé un enregistrement de DC Fire et Hazmat tweeté par l’agrégateur radio OpenMHz.

La cocaïne est un stupéfiant de l’annexe II aux États-Unis, ce qui signifie qu’elle présente un potentiel élevé d’abus et de dépendance et qu’il est illégal de la posséder sans ordonnance d’un médecin. Les services secrets enquêteraient toujours sur les origines de la substance dimanche soir.

Les autorités locales seraient en état d’alerte maximale après un incident tôt dimanche matin au cours duquel plusieurs engins explosifs et un « Objet de style cocktail Molotov» a explosé devant trois commerces du nord-est de la ville. Le suspect était toujours en liberté au moment de la découverte de cocaïne à la Maison Blanche.

Les utilisateurs des médias sociaux en ont profité pour se moquer du fils du président Joe Biden, Hunter Biden, dont les luttes contre la toxicomanie sont bien documentées et reconnues par le père et le fils, notant qu’il avait récemment assisté à un dîner d’État à la Maison Blanche. Cependant, aucune preuve n’a été produite reliant la découverte à Biden Junior.

La production mondiale de cocaïne atteint des niveaux records, selon un rapport publié plus tôt cette année par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Des saisies record de drogue ont été enregistrées – dans le plus grand narco-sous-marin, en haute mer en dehors de la Nouvelle-Zélande et dans les ports belges, où tant de choses ont été interceptées qu’elles n’ont pas pu être détruites en utilisant des méthodes standard.