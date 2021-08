La Maison Blanche étend ses efforts pour relocaliser les Afghans au milieu de la montée des talibans

WASHINGTON – L’administration Biden a déclaré lundi qu’elle permettrait potentiellement à des milliers d’Afghans de se réinstaller aux États-Unis en tant que réfugiés, citant la menace croissante pour les civils d’un taliban résurgent.

La décision de lundi permettra aux Afghans qui travaillaient pour des groupes d’aide, des médias et d’autres organisations basés aux États-Unis de demander le statut de réfugié aux États-Unis

« Des milliers d’Afghans et les membres de leur famille immédiate sont en danger en raison de ces affiliations américaines », a déclaré un haut responsable du département d’État aux journalistes lors d’un briefing sur le nouvel effort.

Pour être éligibles, cependant, les Afghans à risque devraient d’abord être référés au Département d’État par leur employeur basé aux États-Unis. Ensuite, ils auraient dû quitter l’Afghanistan pour un pays tiers, où ils entameraient un long processus de vérification, a déclaré le responsable du département d’État.

Le responsable du département d’État, qui s’est adressé aux journalistes sous couvert d’anonymat, a reconnu que de nombreux Afghans seront confrontés à de graves obstacles financiers et sécuritaires lorsqu’ils chercheront à fuir leur patrie et à vivre dans un pays tiers tout en étant examinés pour obtenir le statut de réfugié américain, un processus qui pourrait prendre 12 à 14 mois.

« Pour le moment, nous ne prévoyons malheureusement pas de les déplacer », a déclaré le responsable. « Mais nous continuerons d’examiner toutes les options pour protéger ceux qui ont servi » avec les organisations américaines.

Le programme élargi pour les réfugiés vise à aider les Afghans qui ne répondent pas aux critères stricts d’un programme de visa américain spécial pour les Afghans qui ont travaillé directement avec l’armée américaine en tant que traducteurs, chauffeurs et dans d’autres rôles pendant la guerre de 20 ans.

La Maison Blanche a commencé à évacuer les Afghans qui ont demandé ces visas spéciaux. Vendredi, plus de 200 Afghans qui ont servi aux côtés des troupes américaines sont arrivés à Fort Lee, en Virginie, dans le cadre du programme d’évacuation. Ces Afghans étaient près de la fin du processus de contrôle.

Mais le programme spécial de visa est limité et a été en proie à des arriérés. Et l’administration Biden a subi d’intenses pressions de la part des législateurs et des groupes de défense des droits de l’homme pour aider d’autres Afghans qui ont travaillé du côté américain pendant la guerre.

En annonçant la décision de lundi, le département d’État a reconnu que des dizaines de milliers d’Afghans qui travaillaient dans des organisations affiliées aux États-Unis risquaient également de subir des représailles de la part des talibans, un groupe islamique militant qui a réalisé des gains territoriaux rapides avec le retrait de l’armée américaine. En plus des entreprises basées aux États-Unis, les Afghans qui ont servi dans les forces dirigées par l’OTAN seront également éligibles.

Suite:Le premier groupe d’interprètes afghans ayant servi dans les troupes américaines est en route pour une nouvelle vie aux États-Unis

« L’objectif des États-Unis reste un Afghanistan pacifique et sûr », a déclaré le département d’État dans une fiche d’information publiée lundi. « Cependant, à la lumière des niveaux accrus de violence des talibans, le gouvernement américain s’efforce de fournir à certains Afghans, y compris ceux qui ont travaillé avec les États-Unis, la possibilité de réinstaller des réfugiés aux États-Unis. »

Des milliers d’Afghans fuient leur pays au milieu d’une flambée de violence alimentée par les attaques des talibans ; le groupe s’est emparé d’un nouveau territoire important ces dernières semaines et s’est emparé de postes frontaliers stratégiques avec les pays voisins. Résultat : une augmentation de 47 % du nombre de civils tués et blessés dans les violences en Afghanistan au cours des six premiers mois de l’année, par rapport à la même période l’année dernière, selon les Nations Unies.

Les Nations Unies ont également a mis en garde contre une crise imminente de réfugiés en Afghanistan et a déclaré qu’environ 270 000 Afghans ont été déplacés à l’intérieur du pays depuis janvier, « principalement en raison de l’insécurité et de la violence ».

Le président Joe Biden a déclaré que les troupes américaines seraient hors du pays d’ici le 31 août, mettant fin à la plus longue guerre des États-Unis avant sa date limite initiale du 11 septembre. Le Pentagone a déclaré que le retrait américain était terminé à plus de 90 %.

Quelque 2 500 Afghans – environ 700 demandeurs de visa et membres de leur famille immédiate – devraient être réinstallés dans les semaines à venir grâce au programme de visa.

Le responsable du département d’État a déclaré que l’agence s’attend à obtenir « des dizaines de milliers » de recommandations d’employeurs américains au nom d’anciens ou actuels travailleurs afghans et de leurs familles cherchant maintenant refuge aux États-Unis. dire combien de ces demandes étaient susceptibles d’être retenues.

Le New York Times, CNN, Fox News et d’autres médias ont fait pression sur l’administration Biden pour qu’elle accorde des visas américains aux nombreux Afghans qui ont travaillé comme journalistes, interprètes et personnel de soutien pour les médias américains couvrant la guerre.

« Les talibans mènent depuis longtemps une campagne de menaces et de meurtres de journalistes », ont écrit les sociétés de médias dans une lettre du 20 juillet à la Maison Blanche et aux dirigeants du Congrès. « Sans l’aide du gouvernement américain, beaucoup de ces Afghans risquent de graves blessures et la mort pour n’avoir rien fait de plus que de prêter leur travail et leurs compétences pour s’assurer que le monde sache ce qui se passait dans leur pays alors que les troupes américaines étaient là dans le passé. vingt ans. »

Cela inclura des Afghans qui ont travaillé pour des médias basés aux États-Unis ainsi que d’autres organisations non gouvernementales, a déclaré le département d’État.

Contribution: Associated Press