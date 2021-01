Le président Biden interdira les voyages de non-citoyens aux États-Unis depuis l’Afrique du Sud en raison de l’inquiétude concernant la propagation d’une variante de coronavirus dans ce pays, et étendra les interdictions similaires imposées par son prédécesseur sur les voyages en provenance du Brésil, d’Europe et du Royaume-Uni, a déclaré son attaché de presse. Lundi.

Cette décision intervient alors que les responsables de la nouvelle administration Biden tentent de mettre la main sur une pandémie en évolution rapide, les responsables de la santé publique se précipitant pour vacciner le public – et élargir l’offre de vaccins – alors que des variantes plus contagieuses du coronavirus se propagent.

Le Dr Anthony S. Fauci, le principal spécialiste des maladies infectieuses du gouvernement, a déclaré à la Maison Blanche la semaine dernière que «nous suivons de très près» la variante du virus en Afrique du Sud car elle semble être plus hautement contagieuse. Lundi, Moderna a déclaré que son vaccin était efficace contre les nouvelles variantes du coronavirus qui ont émergé en Grande-Bretagne et en Afrique du Sud. Mais la réponse immunitaire est légèrement plus faible par rapport à la variante découverte en Afrique du Sud, et la société développe donc une nouvelle forme de vaccin qui pourrait être utilisée comme un rappel contre ce virus.

Et le Dr Rochelle Walensky, la nouvelle directrice des Centers for Disease Control and Prevention, a offert dimanche une évaluation brutale de la campagne de vaccination, prédisant que l’offre n’augmenterait pas avant la fin du mois de mars. Les responsables fédéraux de la santé et les dirigeants d’entreprise conviennent qu’il sera impossible d’augmenter l’offre immédiate de vaccins avant avril en raison du manque de capacité de fabrication. Un troisième fabricant de vaccins, Johnson & Johnson, devrait publier prochainement les résultats de son essai clinique. s’il est approuvé, ce vaccin aiderait également à soutenir la production.