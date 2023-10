La Maison Blanche et les législateurs envisagent de lier l’aide à l’Ukraine et à Israël

WASHINGTON — L’administration Biden et les principaux législateurs du Congrès discutent activement de la question de savoir si aide à Israël pourrait être lié à plus de financement pour l’Ukraine comme stratégie pour faire passer les deux priorités de dépenses, selon un responsable de l’administration et deux législateurs républicains pro-Ukraine.

Les législateurs des deux partis qui soutiennent une aide supplémentaire à l’Ukraine ont suggéré cette approche comme un moyen potentiel d’obtenir un financement pour Kiev malgré opposition de certains députés républicains à la Chambre et au Sénat.

Un groupe de conservateurs de la Chambre des représentants s’est fermement opposé à tout nouveau financement pour l’Ukraine, demandé par la Maison Blanche, et cette question sera certainement un facteur dans le Les élections à la direction à enjeux élevés de la conférence GOP cette semaine. Une aide supplémentaire à Israël à la suite de l’attaque brutale du Hamas contre les Israéliens est considérée comme moins susceptible de faire l’objet d’une telle lutte au Congrès.

La Maison Blanche évalue discrètement la viabilité politique d’un lien entre l’aide à l’Ukraine et à Israël, a déclaré le responsable de l’administration, tout en reconnaissant qu’en fin de compte, la décision reviendra au Congrès.

Le coordinateur des communications stratégiques du Conseil national de sécurité, l’amiral John Kirby, a déclaré lundi : « Les deux sont importants, et nous sommes un pays suffisamment grand, suffisamment grand, économiquement viable et suffisamment dynamique pour pouvoir soutenir les deux. »

Le moment opportun pour tout effort visant à lier le financement de l’Ukraine et d’Israël, si une telle stratégie devait se concrétiser, n’est pas clair. Le Congrès est confronté à un date limite mi-novembre pour financer le gouvernement fédéral.

Alors que l’administration s’est déjà précipitée assistance militaire supplémentaire à Israël Dans sa guerre contre le Hamas, la Maison Blanche s’attend à ce qu’une action du Congrès soit nécessaire pour obtenir une partie de l’aide supplémentaire dont Israël pourrait avoir besoin. Lors de son appel avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, Biden s’est engagé à soutenir les demandes d’Israël dans les jours et semaines à venir, a déclaré le responsable de l’administration.

Un sénateur républicain a déclaré à NBC News qu’il s’attend à ce qu’Israël et l’Ukraine soient liés dans un futur projet de loi de dépenses. « Je crois qu’il faudra une aide supplémentaire incluant une aide à Israël ainsi qu’à l’Ukraine étant donné les horribles attaques terroristes du Hamas », a déclaré le sénateur.

Le projet de loi de dépenses à court terme que Biden a promulgué le mois dernier pour éviter une fermeture du gouvernement ne prévoyait aucun nouveau financement pour l’Ukraine, ouvrant ainsi un débat sur la manière de gérer la question.

L’ancien président de la Chambre, Kevin McCarthy, R-Californie, a ensuite été évincé mardi dernier, et les membres du GOP visent à élire un nouveau président cette semaine. Entre-temps, aucun processus d’examen d’une future aide à l’Ukraine n’a pris forme au Congrès.

Avec un fort soutien démocrate et un soutien significatif du Parti républicain, il existe un large consensus bipartisan en faveur d’une aide à la fois à Israël et à l’Ukraine.

« Je soutiens le fait de fournir à Israël les ressources dont il a besoin pour se défendre contre ces terribles attaques terroristes du Hamas qui ont ciblé des civils innocents et je soutiens également l’aide à l’Ukraine en ce moment critique », a déclaré le représentant Ro Khanna, démocrate de Californie, qui siège à Israël. le Comité des services armés, a déclaré à NBC News. « C’est un moment où le leadership américain compte. »

Mais l’opposition du Parti républicain à l’aide à l’Ukraine s’est accrue ces derniers mois. Le mois dernier, 93 républicains ont voté pour un amendement à un projet de loi sur le financement militaire proposé par le représentant Matt Gaetz, républicain de Floride, visant à interdire toute aide militaire à l’Ukraine. Cela représente une augmentation par rapport aux 70 républicains qui avaient soutenu une proposition similaire de Gaetz en juillet.

McCarthy, qui ne se présente pas à nouveau à la présidence, a refusé de dire lors d’une conférence de presse lundi si l’aide à Israël devait faire partie d’un ensemble de financements pour l’Ukraine et la sécurité des frontières.

« Je n’ai encore rien vu », a déclaré McCarthy dans l’émission « Meet the Press Now » de NBC News, tout en se demandant pourquoi l’aide à Israël devrait être retenue « en otage pour autre chose ».

Le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell, R-Ky., un fervent partisan de l’Ukraine et d’Israël, a établi quelques parallèles lundi.

« Comme nous l’avons vu en Ukraine, ne pas agir de manière décisive peut prolonger le conflit et aggraver les coûts de la guerre. » il a écrit dans un éditorial du Wall Street Journalmais il a ajouté : « Les exigences d’Israël dans cette guerre seront différentes de celles de l’Ukraine. »

La Maison Blanche estime que sa capacité à soutenir Israël n’a aucun effet sur sa capacité à soutenir l’Ukraine, a déclaré un responsable américain. Mais l’administration devra très probablement reconstituer les stocks pour tout ce qui sera donné à Israël à court terme, a déclaré le responsable.

Un facteur qui pourrait aider à répondre aux préoccupations des États-Unis en matière de stocks est qu’Israël et l’Ukraine disposent de systèmes de défense aérienne différents avec des capacités différentes, de sorte qu’ils ne sont pas en compétition pour exactement le même type de soutien militaire, a ajouté le responsable.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com