La Maison Blanche et la FEMA exhortent les résidents de Floride à évacuer si on leur demande

L’administratrice de la FEMA, Deanne Criswell, a exhorté mardi les Floridiens à ne pas sous-estimer l’ouragan Ian et à écouter les responsables locaux alors que la tempête désormais de catégorie 3 s’approche de la côte.

“Préparez-vous et ne sous-estimez pas le potentiel que cette tempête peut apporter”, a déclaré Criswell lors d’un briefing à la Maison Blanche, ajoutant qu’elle s’inquiétait de “l’autosatisfaction” des habitants, en particulier de ceux qui n’avaient jamais connu de tempête de cette ampleur auparavant.

“Nous parlons d’impacts dans certaines parties de la Floride qui n’ont pas eu d’impact direct depuis près de 100 ans”, a déclaré Criswell.

Le National Hurricane Center a transformé l’ouragan Ian en tempête de catégorie 3 mardi matin, ce qui signifie qu’il pourrait apporter des vents allant jusqu’à 125 milles à l’heure. Certaines régions devraient voir jusqu’à 25 pouces de précipitations, en plus de l’onde de tempête, qui devrait atteindre 10 pieds, a déclaré Criswell.

Elle a averti que les tornades ne sont pas rares après une tempête de cette ampleur.

“Si les gens sont invités à évacuer par leurs responsables locaux, veuillez les écouter. La décision que vous choisissez de prendre peut faire la différence entre la vie et la mort”, a déclaré Criswell.

À 13 h HE mardi, l’ouragan se trouvait à environ 200 miles au large de Sarasota, en Floride, se déplaçant à 10 miles par heure avec des vitesses de vent maximales de 185 miles par heure, selon la National Oceanic and Atmospheric Administration. Les ouragans peuvent rapidement gagner en force.

En 2017, l’ouragan Harvey qui a frappé le Texas est passé de la catégorie 1 à la catégorie 4 le lendemain. Cette même année, l’ouragan Maria, qui a dévasté Porto Rico, est passé de la catégorie 1 à la catégorie 5 en 15 heures.

L’ouragan Ian devrait actuellement toucher terre “quelque part entre Fort Myers et Tampa”, a déclaré Criswell.

“Au moment où elle atteindra les côtes de la Floride, la tempête va ralentir à environ 12 miles par heure, et c’est important car cela signifie que les Floridiens vont subir les impacts de la tempête pendant très longtemps”, elle a ajouté.

La plus grande préoccupation de la FEMA est l’onde de tempête, a déclaré Criswell. Elle a noté que c’est l’un des aspects les plus meurtriers des tempêtes. Cinq personnes sont mortes à la suite d’une onde de tempête en Floride lors de l’ouragan Michael de 2018.

Criswell a déclaré qu’elle avait parlé vendredi avec le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, et a noté que la FEMA travaillait avec des partenaires fédéraux, étatiques et à but non lucratif pour se préparer à la tempête. Le président Joe Biden s’est entretenu avec les maires de Tampa, Saint-Pétersbourg et Clearwater mardi matin.

Les intervenants d’urgence ont organisé 128 000 gallons de carburant et déplacé des générateurs à proximité pour se préparer aux conséquences, a déclaré Criswell. Près de 4 millions de repas et 3,5 millions de litres d’eau sont organisés en Alabama pour les évacués, et la Croix-Rouge a mis en place 29 abris avec 60 abris supplémentaires prêts à l’emploi.