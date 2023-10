WASHINGTON (AP) — Vous ne pouvez pas venir à Washington ? Vous n’avez pas pu obtenir un billet pour visiter la Maison Blanche ? Ne t’inquiète pas.

La Maison Blanche, Google Maps et Google Arts & Culture ont lancé une nouvelle visite virtuelle du célèbre manoir vendredi, qui est également la Journée nationale de l’éducation civique.

Avec un ordinateur ou un smartphone, les utilisateurs pourront passer du temps à zoomer sur toutes les pièces qu’ils auraient vues s’ils avaient pu faire une visite en personne.

La visite virtuelle mise à jour fait partie d’un désir de la première dame Jill Biden rendre la Maison Blanche accessible au plus grand nombre. Biden, professeur de longue date dans un collège communautaire, espère que les enseignants l’utiliseront pour informer les étudiants sur la Maison Blanche et son histoire, a déclaré Elizabeth Alexander, sa porte-parole.

“Tout le monde ne peut pas se rendre à Washington pour visiter la Maison Blanche, c’est pourquoi elle leur amène la Maison Blanche”, a déclaré Alexander.

Biden s’est rendu à Philadelphie vendredi pour un événement de la Journée nationale du civisme organisé par Nickelodeon, ATTN : et iCivics, où ils ont annoncé « Well Versed », une nouvelle série courte qui utilise l’animation et la musique pour aider à enseigner aux enfants la démocratie et le projet de loi. Droits.

Elle a parlé de la Convention constitutionnelle tenue à l’Independence Hall de Philadelphie en 1787, où les fondateurs des États-Unis ont créé un gouvernement dans lequel le pouvoir appartenait au peuple, et non aux rois et aux reines.

“C’est toujours ainsi que fonctionne notre pays, et c’est l’une des choses qui le rendent si spécial”, a déclaré Biden. « Et lorsque nous comprenons le civisme, comment fonctionne notre gouvernement et comment le tenir responsable, nous sommes en mesure de nous entraider et de faire de notre pays le meilleur possible. »

La visite virtuelle est la première visite virtuelle Google de la Maison Blanche à inclure des sous-titres audio pour les personnes handicapées. Les légendes sont racontées par le secrétaire social de la Maison Blanche, Carlos Elizondo, et apparaissent à l’écran pour offrir aux téléspectateurs des informations historiques sur chacune des pièces.

Il s’agit également de la première visite virtuelle de la Maison Blanche proposée par Google à être traduite en espagnol et à présenter le portraits officiels de l’ancien président Barack Obama et de l’ancienne première dame Michelle Obama.

La visite s’ouvre sur une brève vidéo du président Joe Biden et de la première dame accueillant les visiteurs, le même message qui est diffusé au centre des visiteurs de la Maison Blanche pour ceux qui visitent en personne.

La technologie Google Street View a été utilisée pour capturer les images, en commençant par l’entrée de l’aile Est et en passant par toutes les pièces du parcours de visite publique, y compris la bibliothèque, la salle de Chine, les salles verte, bleue et rouge, la salle Est et la salle d’État. Salle à manger.

La visite a été créée à l’aide de l’outil de narration de Google Arts & Culture.

Ben Gomes, vice-président senior de l’apprentissage et du développement durable chez Google, a déclaré que la mission de sa division arts et culture est d’ouvrir la culture mondiale aux gens du monde entier.

La visite est disponible sur le site Web de la Maison Blanche, ainsi que sur Google Maps et la page Google Arts & Culture.

