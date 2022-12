La Maison Blanche et Downing Street créent un “groupe d’action conjointe” sur la sécurité et les prix de l’énergie

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Les États-Unis et le Royaume-Uni ont lancé un nouvel effort conjoint pour stabiliser les prix de l’énergie face aux efforts continus visant à réduire la dépendance de l’Europe vis-à-vis du pétrole et du gaz russes.

Cela survient alors que la Grande-Bretagne est confrontée à une crise du coût de la vie due en grande partie à la flambée des coûts de chauffage et d’électricité à la suite de la guerre russe en cours en Ukraine.

La Maison Blanche a déclaré que le nouveau “Partenariat américano-britannique sur la sécurité énergétique et l’abordabilité” sera dirigé par un “Groupe d’action conjoint pour la sécurité énergétique et l’abordabilité” composé de hauts fonctionnaires de l’administration Biden et du No 10 Downing Street.

L’effort bilatéral est destiné à “accélérer” la “coopération immédiate” entre Washington et Londres sur les efforts visant à “stabiliser les marchés de l’énergie, réduire la demande et assurer la sécurité de l’approvisionnement à court terme”, un “objectif partagé immédiat” selon la Maison Blanche. est “soutenue par l’objectif à plus long terme de soutenir une transition énergétique stable pour atteindre zéro émission nette d’ici 2050, ce qui en soi renforcera notre sécurité énergétique”.

Le bureau du Premier ministre Rishi Sunak a déclaré que le nouveau partenariat conjoint “conduirait à réduire la dépendance mondiale vis-à-vis des exportations énergétiques russes, à stabiliser les marchés de l’énergie et à intensifier la collaboration sur l’efficacité énergétique, le nucléaire et les énergies renouvelables” et a annoncé que les États-Unis prévoyaient désormais de plus que doubler leur ‘ niveau des exportations de gaz naturel liquéfié vers le Royaume-Uni par rapport au montant enregistré en 2021.

Le numéro 10 a également annoncé que l’augmentation des exportations américaines atteindra quelque part entre neuf et dix milliards de mètres cubes au cours de l’année prochaine et sera livrée aux terminaux GNL du Royaume-Uni via des pétroliers.

«Ce sera bon pour les partenaires britanniques et européens alors que nous envisageons de reconstituer le stockage de gaz l’année prochaine. Pour atteindre cet objectif commun, les deux gouvernements s’efforceront d’identifier et de résoudre de manière proactive tous les problèmes rencontrés par les exportateurs et les importateurs », a déclaré le bureau du Premier ministre.

Dans un communiqué, M. Sunak a déclaré que le partenariat “garantira que le prix mondial de l’énergie et la sécurité de notre approvisionnement national ne pourront plus jamais être manipulés par les caprices d’un régime défaillant”.

“Nous avons les ressources naturelles, l’industrie et la pensée innovante dont nous avons besoin pour créer un système meilleur et plus libre et accélérer la transition vers une énergie propre. Ce partenariat fera baisser les prix pour les consommateurs britanniques et contribuera à mettre fin une fois pour toutes à la dépendance de l’Europe vis-à-vis de l’énergie russe », a-t-il ajouté.

Le nouveau partenariat anglo-américain intervient alors que le Royaume-Uni est confronté à une crise du coût de la vie due en grande partie à l’augmentation des prix de l’énergie à la suite de la guerre russe en cours contre l’Ukraine.

Les consommateurs britanniques ont dû faire face à une flambée des prix de l’électricité qui a conduit le gouvernement Sunk à mettre en place des plafonds de prix, le public ne devant payer qu’un maximum de 2 500 £ jusqu’à ce que les plafonds de prix soient révisés en avril 2023. La National Grid Authority du Royaume-Uni a également averti que “ces soirées les plus profondes et les plus sombres de janvier et février” pourraient voir des pannes entre 16h00 et 19h00.

Alors que l’inflation continue d’avoir un impact sur l’économie britannique, le gouvernement a également commencé à déployer des paiements de 324 £ pour le coût de la vie pour aider les Britanniques éligibles. Les paiements seront versés par dépôt bancaire direct au cours de la semaine prochaine.