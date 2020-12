WASHINGTON – agents de santé de ligne et personnes dans les maisons de retraite et les établissements de soins de longue durée.

Les doses du vaccin nouvellement approuvé de Pfizer seront mises à la disposition de ceux qui travaillent en étroite collaboration avec les principaux dirigeants du pays, ont confirmé deux personnes proches du dossier. Ils ont déclaré que cette décision visait à empêcher la propagation du COVID-19 à la Maison Blanche, qui a déjà souffert de plusieurs épidémies de virus qui ont infecté Trump et d’autres hauts responsables, ainsi que d’autres installations critiques.

Il n’était pas immédiatement clair combien de fonctionnaires se verraient offrir le vaccin au départ et si Trump ou Pence l’obtiendraient.

L’administration Trump entreprend le programme de vaccination dans le cadre de la continuité fédérale des plans gouvernementaux, ont déclaré des responsables.

«Les hauts fonctionnaires des trois branches du gouvernement recevront des vaccinations conformément à la continuité des protocoles gouvernementaux établis dans la politique exécutive», a déclaré le porte-parole du Conseil national de sécurité, John Ulyot. «Le peuple américain doit être sûr qu’il reçoit le même vaccin sûr et efficace que les hauts fonctionnaires du gouvernement des États-Unis sur les conseils des professionnels de la santé publique et des dirigeants de la sécurité nationale.»

Les deux personnes ont parlé sous couvert d’anonymat car elles n’étaient pas autorisées à discuter publiquement de la question. Le New York Times a d’abord rapporté la nouvelle.

La décision de vacciner les hauts responsables américains serait cohérente avec le déploiement de machines de test rapide pour le coronavirus, qui étaient également contrôlées par le gouvernement fédéral avec des kits réservés pour protéger le complexe de la Maison Blanche et d’autres installations critiques.

Selon les conseils des Centers for Disease Control and Prevention, il n’y a pas encore suffisamment d’informations pour déterminer si ceux qui ont eu le COVID-19 devraient également recevoir le vaccin. Pence n’a pas attrapé le virus et ses collaborateurs ont discuté du moment et de la manière dont il devrait recevoir le vaccin alors que l’administration cherche à renforcer la confiance du public dans le vaccin.

Le vaccin Pfizer nécessite deux doses administrées à trois semaines d’intervalle, ce qui signifie que les responsables de l’administration Trump recevraient le dernier vaccin quelques semaines avant de quitter leurs fonctions.

Le plan de vaccination de l’administration Trump pourrait s’avérer être une aubaine pour son successeur, car les assistants du président élu Joe Biden ont discuté du moment et de la manière dont il devrait recevoir le vaccin et de l’élaboration de plans pour renforcer les garanties antivirus dans l’aile ouest pour maintenir Démocrate de 78 ans en bonne santé.