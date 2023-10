La Maison Blanche est aux prises avec les vastes répercussions de l’invasion israélienne

Commentez cette histoire Commentaire

L’administration Biden est rapidement passée en mode crise samedi en réponse à l’attaque surprise du Hamas contre Israël, condamnant l’attaque « terroriste » depuis Gaza et réitérant le soutien « solide » des États-Unis à la sécurité israélienne dans des déclarations publiques et des appels aux responsables à Jérusalem. « Les États-Unis sont aux côtés d’Israël », a déclaré le président Biden dans un bref discours après avoir téléphoné au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. « Nous ne manquerons jamais de les soutenir. Nous veillerons à ce qu’ils bénéficient de l’aide dont leurs citoyens ont besoin pour pouvoir continuer à se défendre. … Israël a le droit de se défendre et de défendre son peuple. Arrêt complet. »

Un sombre secrétaire d’État, Antony Blinken, se tenait aux côtés de Biden pendant qu’il parlait. Blinken et d’autres hauts responsables se sont réunis à la Maison Blanche alors que la situation évoluait avec l’arrivée d’une vidéo montrant des bâtiments en train d’exploser et des soldats israéliens capturés. Le directeur de la CIA, William J. Burns, a annulé une conférence prévue lors d’une conférence sur la sécurité sur la côte géorgienne pour rester à Washington « afin d’apporter un soutien au président et aux discussions sur la sécurité nationale alors que la crise en Israël se déroule », a déclaré un porte-parole de la CIA.

Parmi une série d’appels administratifs, Biden s’est entretenu avec le roi Abdallah II de Jordanie, Blinken avec ses homologues saoudiens et égyptiens et le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin avec le ministre israélien de la Défense.

« Nous sommes en pourparlers approfondis avec les Israéliens au sujet de certains de leurs besoins particuliers alors qu’ils répondent à cette situation », a déclaré un haut responsable de l’administration, s’exprimant sous couvert d’anonymat en vertu des règles imposées par la Maison Blanche. Le responsable, qui a refusé de parler d’une quelconque aide spécifique, a souligné la difficulté potentielle d’accorder un financement supplémentaire pour l’aide à Israël alors que la Chambre des représentants n’a pas de président.

Mais au-delà de l’indignation et du réconfort, les responsables de l’administration et les experts régionaux ont eu du mal à comprendre comment les préparatifs du Hamas en vue d’une attaque aussi massive – avec des milliers de roquettes pleuvant sur les villes israéliennes et des assauts simultanés d’hommes armés traversant les villes et villages du sud – auraient pu échapper au tant vanté d’Israël. appareil de renseignement et de défense.

Même si les États-Unis étaient « préoccupés de manière générale par la montée des tensions en Cisjordanie », ils n’avaient aucun « avertissement ou indication spécifique » d’une quelconque action du Hamas « au niveau de sophistication de ce qui s’est passé », a déclaré le haut responsable.

Le plus important pour l’administration était peut-être ce que cette invasion choquante pourrait signifier pour les efforts américains visant à forger un accord de normalisation entre Israël et l’Arabie saoudite, un objectif qui est devenu l’une des principales priorités de politique étrangère de Biden.

« Il est bien trop tôt pour le dire », a déclaré Tom Nides, qui a été ambassadeur de Biden en Israël jusqu’en juillet. « Je pense qu’étant donné l’état actuel des événements », au milieu des informations faisant état de centaines de morts et de blessés parmi les Israéliens, des affirmations du Hamas selon lesquelles des dizaines de militaires et de civils sont détenus en otages et des frappes aériennes de représailles d’Israël à l’intérieur de Gaza, « nous devons d’abord surmonter cela avant nous pouvons même voir si nous pouvons reconstituer Humpty Dumpty.

Israël dit avoir frappé la bande de Gaza ; des centaines de personnes auraient été tuées des deux côtés

« Cela va durer des semaines, voire des mois, d’une période vraiment compliquée pour Israël et sa sécurité… jusqu’à ce que nous comprenions l’énormité de cette tragédie », a ajouté Nides, la qualifiant d' »énorme revers » et de « probablement l’attaque terroriste la plus grave ». attaque qui n’a jamais eu lieu en Israël.

Dans le cadre de négociations de haut niveau, Blinken devait se rendre ce mois-ci en Israël et en Arabie Saoudite. « Le voyage allait se concentrer sur les détails » de la normalisation, a déclaré Aaron David Miller, ancien négociateur pour le Moyen-Orient dans les administrations démocrate et républicaine, et actuellement chercheur principal au Carnegie Endowment for International Peace.

« Il s’agit désormais d’une diplomatie de crise », a déclaré Miller.

Les législateurs américains et les gouvernements d’une grande partie du monde ont condamné le Hamas et exprimé leurs condoléances à Israël. Mais plusieurs personnes au Moyen-Orient ont imputé la faute à Israël. Le ministère des Affaires étrangères du Qatar « tient Israël seul responsable de l’escalade actuelle en raison de ses violations continues des droits du peuple palestinien », indique un communiqué.

L’Arabie saoudite a appelé les deux parties à faire preuve de retenue, mais a évoqué ses « avertissements répétés sur les dangers d’une explosion de la situation en raison de la poursuite de l’occupation, de la privation du peuple palestinien de ses droits légitimes et de la répétition des actes de violence ». provocations systématiques. La déclaration du gouvernement saoudien a appelé la communauté internationale à « activer un processus de paix crédible qui mène à la solution à deux États » pour Israël et les Palestiniens.

Les responsables de l’administration, malgré les rapports faisant état de progrès dans leur recherche énergique d’un accord saoudo-israélien qui, espère-t-il, sapera l’influence chinoise dans la région du golfe Persique, se montrent plus tempérés en privé quant à la probabilité que cet accord puisse être conclu. L’accord obligerait les deux parties à diluer leurs exigences et à accepter des conditions qui pourraient s’avérer difficiles, voire impossibles.

L’Arabie saoudite souhaite un accord de défense américain, comprenant la vente de systèmes d’armes avancés et un programme nucléaire civil à cycle complet qui lui permettrait d’enrichir son propre uranium. Israël se méfie de telles concessions, et de nombreux législateurs américains – pour la plupart démocrates critiques à l’égard du bilan saoudien en matière de droits de l’homme et méfiants à l’égard du récent réchauffement climatique à Riyad – ont clairement indiqué qu’ils ne les accepteraient pas.

Riyad, en tant que leader autoproclamé du monde arabe, souhaite que le gouvernement de Netanyahu améliore la vie des Palestiniens, notamment en s’engageant à ne pas annexer le territoire palestinien de Cisjordanie et en faisant des concessions majeures en faveur du démantèlement des colonies juives. Même si les Saoudiens seraient disposés à accepter des exigences moindres, l’explosion actuelle de violence et les promesses d’Israël de nouvelles représailles diminuent la probabilité que l’opinion publique du monde arabe acquiesce.

Les États-Unis souhaitent une normalisation entre l’Arabie saoudite et Israël. D’autres n’en sont pas si sûrs.

Israël et les États-Unis cherchent à former un front uni dans la région contre l’Iran et son soutien à des groupes terroristes tels que le Hamas et le Hezbollah basé au Liban. S’il est peu probable que la coalition d’extrême droite de Netanyahu se penche sur l’annexion ou les colonies, certains responsables américains espèrent que son désir de parvenir à un héritage de paix avec le monde arabe dans son ensemble pourrait le pousser à réorganiser son gouvernement.

L’espoir était que l’Arabie saoudite suive les traces de Bahreïn et des Émirats arabes unis, en établissant des relations diplomatiques et économiques avec Israël dans le cadre des accords d’Abraham signés sous l’administration Trump. Le mois dernier, l’administration Biden a également signé un accord de sécurité sans traité avec Bahreïn qui, selon elle, servirait de modèle à d’autres accords dans la région.

Mais l’ampleur de l’attaque contre Israël, la prise d’otages par le Hamas et la perspective de nouvelles violences ont bouleversé toutes les projections. Si les troubles se poursuivent comme les incidents précédents, quoique plus mineurs, « le scénario le plus probable est une attaque israélienne sur Gaza qui durerait un certain temps, avec un nombre important de morts et de destructions », a déclaré Jonathan Panikoff, ancien officier adjoint du renseignement national. pour le Proche-Orient et maintenant directeur de l’Initiative de sécurité au Moyen-Orient Scowcroft au Conseil atlantique.

Mais « plus cela dure, plus la rue arabe se mettra en colère et plus il sera difficile d’avoir une situation dans laquelle l’Arabie Saoudite dit d’accord, dès que cela sera terminé, nous nous remettrons sur les rails », a déclaré Panikoff.

Dans des déclarations samedi, le Hamas a invité d’autres pays à se joindre à lui dans le combat, même s’il semble peu probable qu’un État arabe accepte cette offre. Une préoccupation, cependant, était la possibilité que le Hezbollah – comme le Hamas, armé et soutenu par l’Iran – puisse pénétrer en Israël depuis le nord.

Biden, dans sa déclaration, a souligné que les autres devraient rester en dehors du combat, un message qui semblait destiné à l’Iran, qui a publié sa propre déclaration soutenant le Hamas. « Permettez-moi de le dire aussi clairement que possible », a déclaré Biden. « Ce n’est pas le moment pour une partie hostile à Israël d’exploiter ces attaques pour en tirer un avantage. Le monde regarde.

Le haut responsable de l’administration a rejeté comme « irresponsables » et « complètement fausses » les suggestions de certains législateurs républicains selon lesquelles 6 milliards de dollars d’actifs iraniens, dégelés le mois dernier par la Corée du Sud au moment où cinq Américains ont été libérés de détention iranienne, auraient financé le Hamas. Le gouvernement iranien n’a pas accès à l’argent, qui doit être distribué uniquement à des vendeurs non iraniens de biens humanitaires approuvés, a déclaré le responsable.

Pendant ce temps, les services de renseignement et les experts régionaux se demandaient comment cette incursion surprise avait pu se produire en premier lieu.

Un ancien officier de la CIA qui a passé la majeure partie de sa carrière au Moyen-Orient et qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter de renseignements sensibles s’est dit déconcerté. «C’est presque inconcevable. Quelle quantité de logistique, de planification et de préparation serait nécessaire pour une attaque complexe et multidomaine et que tout le monde l’a manqué ? »

« Ce qui s’est passé ici est un échec total du système », a déclaré Martin Indyk, ancien ambassadeur américain en Israël, lors d’un événement organisé samedi par le Council on Foreign Relations. « Ce fut une surprise totale, difficile à croire étant donné la façon dont Israël a pénétré toutes les formes de communication à Gaza. »

Indyk a évoqué les déficits : « Échec de préparation. Manque de troupes le long de la frontière. Rupture de la clôture le long de la frontière pour laquelle ils ont payé des milliards de shekels. L’échec des infiltrés du Hamas, la capture des civils et des soldats israéliens, l’échec de leur capture, leur enlèvement [as they returned] retourner à Gaza sans être appréhendé.

Il a averti que les récriminations et l’introspection en Israël pourraient être dévastatrices pour Netanyahu. L’échec du renseignement combiné avec « le sentiment qu’il s’agissait d’un gouvernement d’extrême droite dysfonctionnel qui mettait davantage l’accent sur la protection des colons en Cisjordanie que sur la protection des kibboutzniks à la frontière avec Gaza, a le potentiel d’être politiquement explosif en Israël ».

La nature sans précédent de « Blitzkrieg » de l’attaque du Hamas et le fait qu’« Israël a été surpris en train de dormir » rendent cette attaque différente, a déclaré Bilal Saab, responsable du programme de défense et de sécurité à l’Institut du Moyen-Orient. Mais « au final, le résultat ne sera pas si différent des épisodes passés. Des civils innocents mourront, tout comme l’idée de paix.

« La normalisation saoudo-israélienne a semblé proche pendant un moment, mais après cela, grâce à l’Iran et à son allié palestinien qui ne manquent jamais une occasion de gâcher, c’est à nouveau la catastrophe dans la région », a déclaré Saab.