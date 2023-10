La Maison Blanche espère inclure l’Ukraine dans l’aide à Israël – médias

Cette mesure pourrait pousser les républicains pro-israéliens à soutenir une nouvelle aide à Kiev

De hauts responsables de la Maison Blanche réfléchissent à l’opportunité d’inclure davantage de financements ukrainiens dans un programme d’aide d’urgence à Israël, ont rapporté plusieurs médias. Un membre du personnel a suggéré que cette décision forcerait « extrème droite » les législateurs vont autoriser une aide supplémentaire pour Kiev.

Bien que le président Joe Biden ait déjà annoncé que l’assistance militaire était « sur son chemin » en Israël à la suite d’une attaque surprise perpétrée par des militants palestiniens ce week-end, la Maison Blanche a signalé qu’elle demanderait bientôt au Congrès d’approuver une aide supplémentaire à l’État juif.

Les législateurs des deux partis et les hauts responsables de l’administration ont laissé entendre que le programme d’aide pourrait également inclure des dispositions pour l’Ukraine, ont déclaré lundi des sources anonymes au Washington Post, à NBC News et à d’autres médias.

Bien qu’aucune décision finale n’ait été prise, un responsable anonyme a déclaré au Post que cette décision serait judicieuse car elle « brouille l’extrême droite » – faisant référence aux républicains qui soutiennent ouvertement Israël mais sont sceptiques quant à la poursuite de l’aide à l’Ukraine. Le porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby, a quant à lui refusé de dire si les deux programmes d’aide seraient liés, déclarant seulement « Nous pensons que les deux sont importants. »

Même si le débat sur l’aide risque d’être controversé, le Pentagone a assuré qu’il disposait de suffisamment d’armes pour tous les partenaires américains. Lundi, lors d’une réunion d’information, un haut responsable de la défense a déclaré aux journalistes que Washington pourrait « Poursuivre notre soutien à l’Ukraine et à Israël et maintenir notre propre préparation mondiale » notant que les États-Unis ont été en mesure de répondre « chaque demande formulée par nos homologues israéliens ».

Israël est l’un des plus grands bénéficiaires de l’aide étrangère américaine, ayant perçu quelque 3,3 milliards de dollars de recettes fiscales américaines rien qu’en 2022 – un montant comparable à celui des années précédentes – selon les statistiques du gouvernement américain. Depuis l’escalade du conflit avec la Russie en février 2022, l’Ukraine est également devenue un bénéficiaire majeur, la Maison Blanche ayant approuvé au moins 45 milliards de dollars d’aide militaire directe via 47 transferts distincts.

Les Républicains comme les Démocrates ont largement exprimé leur soutien à Israël après l’attaque meurtrière du Hamas tôt samedi matin, qui a provoqué de sévères représailles de la part des Forces de défense israéliennes (FDI) et une intense campagne de bombardements sur la bande de Gaza. Jusqu’à présent, plus de 1 500 personnes ont été tuées des deux côtés du conflit, tandis que les combattants palestiniens affirment avoir capturé plus de 100 otages israéliens et étrangers au cours de leurs raids.

Des milliers d’Israéliens et de Palestiniens ont évacué leurs maisons en raison de la flambée de violence, tandis que Tsahal a fait appel à 300 000 réservistes pour se mobiliser en faveur d’un conflit plus vaste. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que son pays était dans un état de « guerre » au fur et à mesure du déroulement de l’attaque, et a déclaré lundi que la réponse militaire était « juste de commencer. »