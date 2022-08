La Maison Blanche envisage d’annuler 10 000 $ de prêt étudiant: rapport

La Maison Blanche envisage un plan pour annuler 10 000 $ de dette étudiante pour les emprunteurs qui gagnent moins de 125 000 $, selon reportage par CNN.

L’administration Biden a promis de prendre une décision sur l’annulation des prêts étudiants d’ici la fin août, lorsque les paiements mensuels des prêts devraient reprendre après avoir été suspendus pendant plus de deux ans dans le cadre d’une politique de secours à l’ère de la pandémie.

On ne sait toujours pas comment l’administration procédera, le cas échéant, à l’annulation du prêt.

Une prolongation de la pause de paiement est également sur la table, et les services fédéraux de prêts aux étudiants ont reçu pour instruction de suspendre l’envoi de rappels de paiement aux emprunteurs. Reprendre les paiements sans préparer davantage les emprunteurs pourrait faire grimper les taux de délinquance, ont averti les experts.

L’encours de la dette étudiante du pays dépasse 1,7 billion de dollars, avec 40 millions d’Américains endettés pour leur éducation. Avant la pandémie, alors que l’économie traversait l’une de ses périodes les plus saines, quelque 10 millions d’emprunteurs étaient encore en retard de paiement.

Depuis la campagne électorale, le président Joe Biden a apporté son soutien à 10 000 $ en remise de prêt étudiant, tandis que ses concurrents à gauche, la sénatrice Elizabeth Warren, D-Mass. et le sénateur Bernie Sanders, I-Vt., ont promis d’annuler plus . Warren s’est engagé à annuler 50 000 $ pour la plupart des emprunteurs et Sanders, afin d’éliminer toute la dette.

Le Washington Post a également signalé que la Maison Blanche penche vers 10 000 $ en annulation. Pendant ce temps, l’administration a cherché des moyens de limiter l’aide à certains salariés pour étouffer les critiques selon lesquelles l’annulation de la dette étudiante est une aumône pour les Américains plus aisés.

Biden subit maintenant une pression intense pour annuler plus de 10 000 $, y compris de la part de groupes comme la NAACP et de législateurs tels que le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, DN.Y. Wisdom Cole, directeur national de la division jeunesse et collège de la NAACP, a récemment déclaré sur Twitter que nixing seulement 10 000 $ serait “une gifle”.

Dans le même temps, l’annulation radicale des prêts étudiants irritera probablement certains Américains, y compris ceux qui n’ont jamais emprunté pour leurs études ou qui sont allés à l’université. Plusieurs républicains ont déclaré qu’ils essaieraient de bloquer une tentative du président d’annuler la dette. Le représentant Kevin Brady, R-Texas, membre de haut rang du House Ways and Means Committee, a récemment qualifié la remise de prêt étudiant de “cadeau pour les diplômés universitaires hautement qualifiés”.

Dans l’ensemble, cependant, la majorité des électeurs (62%) soutiennent l’annulation des prêts étudiants, selon un sondage par Morning Consult.

Les responsables de la Maison Blanche n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Ceci est une histoire en développement. Veuillez vérifier les mises à jour.