La Maison Blanche encouragera les boosters COVID et le vaccin contre la grippe cet automne

WASHINGTON (AP) – L’administration Biden espère rendre l’obtention d’un rappel COVID-19 aussi routinière que le vaccin annuel contre la grippe.

C’est au cœur de sa campagne pour vendre le vaccin nouvellement autorisé à un public américain qui a largement rejeté les boosters COVID-19 depuis qu’ils sont devenus disponibles pour la première fois l’automne dernier.

Les prises de vue des boosters mis à jour, spécialement conçus par Pfizer et Moderna pour répondre à la souche omicron, pourraient commencer en quelques jours. Le gouvernement américain a acheté 170 millions de doses et insiste sur le fait que tout le monde aura accès gratuitement au rappel.

Le coordinateur COVID-19 de la Maison Blanche, le Dr Ashish Jha, a déclaré que cette dernière série de vaccins offrira une protection pendant la saison chargée du rhume et de la grippe, dans l’espoir de faire passer les gens pour se faire vacciner chaque année. En règle générale, au moins la moitié des adultes américains se font vacciner contre la grippe.

“Nous nous attendons à ce qu’ils fournissent une protection plus durable au fil du temps”, a déclaré Jha dans une interview mercredi avec l’Associated Press. “L’objectif est vraiment d’arriver à un point où les gens se font régulièrement vacciner contre la COVID, de la même manière qu’ils se font vacciner contre la grippe.”

Les agents de santé communautaires de Caroline du Nord, qui abritent le taux de rappel COVID-19 le plus bas du pays, aiment la stratégie, notamment en raison de la confusion chez certaines personnes au sujet des calendriers de vaccination.

“Je crois qu’il faut garder les choses simples”, a déclaré Marty Stamey, coordinateur de la sensibilisation pour le Mountain Area Health Education Center dans l’ouest de la Caroline du Nord. “J’ai entendu beaucoup de gens dire:” Je pense que je vais simplement attendre et essayer de le faire comme les vaccins contre la grippe. “”

Le plan de la Maison Blanche s’appuie également en partie sur les services de santé locaux, les prestataires et les groupes communautaires pour atteindre et encourager les gens à obtenir le rappel mis à jour. Les pharmacies, les prestataires de soins de santé et les services de santé nationaux ou locaux se préparent à envoyer des SMS à des millions de personnes qui les encourageront à obtenir un rappel cet automne, ont déclaré des responsables de la Maison Blanche.

Jha a déclaré qu’il recommandait à la plupart des Américains d’obtenir le rappel d’ici la fin octobre.

Pourtant, cette dernière campagne de vaccination fait face à plusieurs défis.

Une majorité d’Américains ont reçu leur première et deuxième dose du vaccin COVID-19 lors de sa sortie l’année dernière, mais ils ont été plus réticents à recevoir un rappel, moins de la moitié ayant reçu leur premier rappel depuis qu’il est devenu disponible à la fin de l’année dernière. .

Le Congrès n’a pas non plus avancé sur la demande de 22,5 milliards de dollars du président Joe Biden plus tôt cette année pour la réponse au COVID-19. Les républicains ont critiqué la demande, soulignant les 1,9 billion de dollars déjà dépensés pour répondre à la pandémie. À court de fonds, le gouvernement a annoncé qu’il cesserait d’expédier des tests COVID-19 à domicile après vendredi.

Et le financement du COVID-19 se tarit pour de nombreux groupes communautaires qui ont reçu des millions de dollars des impôts fédéraux pour embaucher des travailleurs qui ont passé des mois à pénétrer profondément dans les quartiers avec des coups de porte, des cliniques de vaccination mobiles et des affiches encourageant les gens à se vacciner contre le COVID-19.

Les responsables de la Maison Blanche affirment que ces dirigeants locaux méritent beaucoup de crédit pour avoir éradiqué la désinformation sur le vaccin COVID-19 et convaincu de nombreuses personnes à travers le pays que le vaccin les protégera.

“Ce sont les messagers vraiment critiques”, a déclaré Jha.

Ce travail sur le terrain a été crucial pour faire vacciner les gens dans les communautés rurales, hispanophones et haïtiennes que le Migrant Clinicians Network a atteint à travers le Texas, la Californie et le Maryland grâce à sa subvention fédérale de 8,5 millions de dollars.

“Le simple fait d’avoir les vaccins disponibles est une chose, mais se faire vacciner dans les bras en est une autre”, a déclaré Amy Liebman, responsable des programmes pour le groupe à but non lucratif.

Certaines de ces organisations de santé locales sont également sollicitées alors qu’elles s’efforcent d’obtenir de faibles taux de vaccination chez les enfants de moins de 12 ans. Seul un tiers des enfants de 5 à 11 ans ont reçu les deux doses du vaccin COVID-19 depuis qu’ils sont devenus éligibles à la fin de l’année dernière. Pendant ce temps, seulement 7% des enfants de moins de 5 ans ont reçu une première dose depuis sa mise à disposition cet été.

Le Dr Niharika Khanna de la faculté de médecine de l’Université du Maryland vient de commencer à faire des progrès pour convaincre les nouvelles mères que le vaccin est sûr et efficace pour leurs bébés.

Son programme, qui a embauché plus de 269 agents de santé et administré plus de 12 000 vaccins et rappels dans le Delaware, le Maryland, la Virginie et la Virginie-Occidentale, n’est pas tout à fait prêt à revenir à la poussée des rappels COVID-19.

“Toutes ces personnes, toutes ces relations que nous avons soigneusement cultivées risquent de s’effondrer”, a déclaré Khanna. « Aujourd’hui, si vous me disiez de passer au booster, je dirais non. Il me faut encore deux à trois semaines pour vraiment faire avancer ces gens.

Le correspondant de l’AP à la Maison Blanche, Zeke Miller, a contribué à ce rapport.

Amanda Seitz, Associated Press