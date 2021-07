La Maison Blanche encourage les États à obtenir une aide au loyer plus rapidement

Les défenseurs attribuent le déploiement rapide de l’aide aux exigences de demande compliquées et lourdes mises en œuvre par les centaines de programmes chargés de distribuer les fonds. Avant la pandémie, les États-Unis n’avaient aucune infrastructure pour octroyer des aides au loyer et empêcher les expulsions.

L’interdiction nationale des expulsions expirera à la fin du mois, alors même que plus de 11 millions d’Américains, soit 16% des locataires américains, déclarent qu’ils ne sont toujours pas rattrapés par leurs paiements de logement, selon une analyse récente du Centre. sur les priorités budgétaires et politiques.

« Nous devons faire tout notre possible pour éviter le chagrin des familles et la détresse économique des propriétaires », a déclaré Gene Sperling, conseiller principal du président Joe Biden, lors du Sommet de la Maison Blanche sur la prévention des expulsions.

Pour lutter contre ces problèmes, l’administration Biden encourage les programmes, dans la mesure du possible, à prendre les locataires qui demandent l’aide sur parole plutôt que d’exiger des documents. Actuellement, juste un peu plus de la moitié des programmes le font.

« Cela va à l’encontre des orientations et des orientations claires de la Maison Blanche, et a pour effet à la fois de ralentir le processus pour tout le monde et souvent d’éliminer certaines des personnes aux revenus les plus faibles qui en ont le plus besoin », a déclaré Diane Yentel, présidente et chef de la direction de la National Low Income Housing Coalition.

La Maison Blanche a également déclaré que les programmes devraient permettre des paiements directs aux locataires si leurs propriétaires rejettent l’allégement, et permettre aux locataires d’appliquer ce financement pour obtenir de nouveaux logements si nécessaire.