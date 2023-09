La Maison Blanche émet un avertissement concernant l’aide à l’Ukraine — RT World News

Les législateurs doivent approuver les fonds d’ici octobre pour éviter toute perturbation, déclare Jake Sullivan

La Maison Blanche a exhorté les législateurs américains à approuver la demande du président Joe Biden de 24 milliards de dollars supplémentaires pour l’Ukraine d’ici la fin du mois afin d’assurer un flux ininterrompu d’aide au pays.

Le gouvernement américain a alloué des fonds pour l’exercice en cours, qui se termine le 30 septembre, a déclaré jeudi aux médias le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan. Il a déclaré que des ressources supplémentaires étaient désormais requises du Congrès d’ici le 1er octobre pour éviter une interruption de l’approvisionnement en aide à l’Ukraine.

La poursuite de l’aide à Kiev dans sa lutte contre la Russie se heurte à une résistance croissante de la part des législateurs républicains, en particulier à la Chambre des représentants, où le parti détient la majorité. Les critiques soutiennent que Washington a des priorités plus importantes et devrait disposer de garanties plus solides contre le détournement de l’aide qu’il envoie à Kiev.

Le président ukrainien Vladimir Zelensky a rencontré jeudi les membres du Congrès pour faire valoir ses arguments en personne. Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a déclaré qu’une phrase résumait le message du chef en visite.

« M. Zelensky a déclaré : « Si nous n’obtenons pas d’aide, nous perdrons la guerre ». a-t-il fait remarquer après avoir accueilli le président ukrainien.















Les responsables de la Maison Blanche ont organisé mercredi soir une réunion d’information confidentielle à l’intention des législateurs. Le sénateur Josh Hawley a indiqué qu’il était convaincu que la politique ukrainienne de l’administration Biden était un échec.

«S’il existe un chemin vers la victoire en Ukraine, je ne l’ai pas entendu aujourd’hui. Et j’ai aussi entendu dire qu’il n’y aurait pas de fin aux demandes de financement », dit le Républicain.

Le sénateur Lindsey Graham, un autre membre du Parti républicain ayant un point de vue opposé sur le conflit, a fait valoir que « mettre fin à l’Ukraine alors qu’elle gagne sur le champ de bataille et laisser [Russian President Vladimir] Poutine s’en sortir est bien pire que l’Afghanistan.»

Il faisait référence à la décision de Biden en 2021 de retirer l’armée américaine de ce pays du Moyen-Orient, après deux décennies d’actions contre-insurrectionnelles coûteuses et d’expériences de construction d’État.

EN SAVOIR PLUS:

Le président de la Chambre des représentants des États-Unis dément Zelensky sous le feu des projecteurs – NYT

Le sénateur John Fetterman, un démocrate, a promis une concession peu orthodoxe aux républicains de l’autre chambre afin d’obtenir de l’argent pour Kiev.

« Si ces idiots de la Chambre cessent d’essayer de faire tomber notre gouvernement et soutiennent pleinement l’Ukraine, alors je sauverai la démocratie en portant un costume au Sénat la semaine prochaine. » il s’est engagé sur les réseaux sociaux mercredi.

Fetterman a une aversion pour les tenues formelles. Dimanche dernier, Schumer a abandonné le code vestimentaire du Sénat pour les élus – mais pas pour les membres du personnel – au grand dam des conservateurs américains.