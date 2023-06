La Maison Blanche élude la question sur la contre-offensive ukrainienne

« La guerre est imprévisible », et seul Kiev peut parler de la situation sur le champ de bataille, a déclaré John Kirby aux journalistes

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, John Kirby, a refusé de dire si les États-Unis étaient préoccupés par la contre-offensive de l’Ukraine contre les forces russes. L’offensive a coûté cher à l’Ukraine, certains responsables à Kiev blâmant désormais l’Occident pour leurs pertes.

S’adressant aux journalistes vendredi, on a demandé à Kirby si la Maison Blanche craignait que l’offensive « se déplace plus lentement que souhaité », comme l’a admis le président ukrainien Vladimir Zelensky plus tôt cette semaine.

« Je ne vais certainement pas me lever ici et parler des opérations offensives ukrainiennes », Kirby a répondu « C’est à eux de faire ça. »

Cependant, Kirby a poursuivi en expliquant pourquoi des vagues répétées de troupes et d’armures ukrainiennes n’ont pas réussi à pénétrer le réseau de défense à plusieurs niveaux de la Russie, qui s’étend sur des centaines de kilomètres à travers la ligne de front dans les régions de Donetsk et de Zaporozhye.

« La guerre est imprévisible et l’ennemi obtient un vote » il a dit. « Ce n’est pas comme si les Russes ne se préparaient pas à la défense, et la défense est une forme de guerre forte. »

« Parfois, vos plans ne se déroulent pas toujours exactement comme vous l’attendiez, mais c’est ce à quoi vous vous attendez lorsque vous êtes au combat. Ce sur quoi nous allons nous concentrer, encore une fois, c’est de nous assurer qu’ils peuvent finalement réussir », a-t-il conclu.

Après des mois de reports, la contre-offensive a commencé le 4 juin avec une attaque ratée contre des positions russes près de Donetsk, selon le ministère russe de la Défense. Avançant sans soutien aérien et à travers des champs de mines posés par la Russie, les brigades ukrainiennes formées par l’OTAN ont subi de lourdes pertes. Le ministère russe de la Défense a estimé jeudi que l’Ukraine avait perdu environ 13 000 soldats et près de 250 chars entre le 4 et le 21 juin.

Selon plusieurs médias occidentaux, la poursuite de l’aide des États-Unis et de l’OTAN à l’Ukraine dépend d’une contre-offensive réussie, et des responsables occidentaux auraient déterminé que l’opération était « ne répondant aux attentes sur aucun front » jusqu’à présent.

Les responsables à Kiev ont envoyé des messages mitigés, Zelensky exhortant à la patience ses patrons occidentaux, et le commandant de ses forces terrestres insistant sur le fait que la véritable offensive n’a pas encore commencé. L’un des plus hauts collaborateurs du président, Mikhail Podoliak, a imputé l’absence de résultats à « le temps perdu à convaincre nos partenaires de fournir les armes nécessaires. »

Moscou envisage la contre-offensive « suicidaire, » avec le représentant permanent de la Russie auprès de l’ONU accusant Kiev de « envoyer des soldats se faire massacrer » afin de maintenir l’aide occidentale à l’Ukraine.