La Maison Blanche dit qu’elle ne conserve pas les journaux des visiteurs au domicile de Biden dans le Delaware

WASHINGTON – Des responsables de la Maison Blanche ont déclaré lundi qu’il n’y avait pas de registre des visiteurs permettant de savoir qui va et vient de la résidence personnelle du président Biden à Wilmington, Del., où six documents classifiés ont été découverts ces derniers jours.

Un haut républicain de la Chambre a exigé dimanche que la Maison Blanche remette les registres des visiteurs du domicile de M. Biden, citant ce qu’il a appelé les “graves implications pour la sécurité nationale” du fait que les documents auraient pu être accessibles à des personnes sans autorisation de sécurité.

« Il est troublant que des documents classifiés aient été stockés de manière inappropriée au domicile du président Biden pendant au moins six ans, ce qui soulève des questions quant à savoir qui a pu consulter ou avoir accès à des informations classifiées », a écrit le représentant James R. Comer, républicain du Kentucky et le président du comité de surveillance et de responsabilité.

Mais un porte-parole du bureau du conseiller juridique de la Maison Blanche a déclaré qu’aucun journal de ce type n’existait car la maison de M. Biden n’est pas une propriété officielle du gouvernement.