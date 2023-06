La Maison Blanche dit que l’Iran aide la Russie à construire une usine de drones à l’est de Moscou pour la guerre en Ukraine

WASHINGTON (AP) – L’Iran fournit à la Russie des matériaux pour construire une usine de fabrication de drones à l’est de Moscou alors que le Kremlin cherche à sécuriser un approvisionnement régulier en armes pour son invasion en cours de l’Ukraine, selon une découverte des services de renseignement américains publiée par la Maison Blanche vendredi.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a déclaré que les responsables du renseignement américain pensaient qu’une usine dans la zone économique spéciale russe d’Alabuga pourrait être opérationnelle au début de l’année prochaine. La Maison Blanche a également publié des images satellite prises en avril du site industriel, à plusieurs centaines de kilomètres à l’est de Moscou, où elle pense que l’usine « sera probablement construite ».

L’administration du président Joe Biden a déclaré publiquement en décembre qu’elle pensait que Téhéran et Moscou envisageaient de mettre en place une chaîne de montage de drones en Russie pour la guerre en Ukraine. Les nouveaux renseignements suggèrent que le projet, dans la région de Yelabuga au Tatarstan, est allé au-delà de la conception.

L’Iran a déclaré avoir fourni des drones à la Russie avant le début de la guerre, mais pas depuis.

Kirby a déclaré que les responsables américains ont également déterminé que l’Iran continuait de fournir à l’armée russe des drones d’attaque à sens unique fabriqués en Iran : les drones sont expédiés via la mer Caspienne, d’Amirabad en Iran à Makhachkala, en Russie, puis sont utilisés par la Russie. forces contre l’Ukraine.

En mai, la Russie avait reçu de l’Iran des centaines de drones d’attaque unidirectionnels, ainsi que des équipements liés à la production de drones, selon la Maison Blanche.

« Il s’agit d’un partenariat de défense à grande échelle qui est préjudiciable à l’Ukraine, aux voisins de l’Iran et à la communauté internationale », a déclaré Kirby. « Nous continuons à utiliser tous les outils à notre disposition pour exposer et perturber ces activités, notamment en les partageant avec le public – et nous sommes prêts à faire plus. »

Kirby a déclaré que l’administration démocrate annoncerait vendredi un nouvel avis destiné à aider les entreprises et les autres gouvernements à mettre en place des mesures pour s’assurer qu’ils ne contribuent pas par inadvertance au programme de drones iranien. Les États-Unis, l’Union européenne et le Royaume-Uni ont tous publié ces derniers mois des règles visant à couper le flux de composants de drones vers la Russie et l’Iran.

L’administration Biden a rendu publiques à plusieurs reprises les conclusions des services de renseignement qui détaillent la manière dont l’Iran aide l’invasion russe.

Le goutte-à-goutte persistant des conclusions du renseignement de l’administration vise à détailler ce que les responsables américains disent être un approfondissement du partenariat de défense entre la Russie et l’Iran. Cela fait également partie d’un effort plus large de l’administration pour mettre en lumière la poursuite par Moscou de sa guerre en Ukraine dans l’espoir de promouvoir davantage l’isolement mondial de la Russie.

La Maison Blanche a déclaré le mois dernier que la Russie cherchait à acheter des drones d’attaque avancés supplémentaires à l’Iran après avoir utilisé la plupart des 400 drones qu’elle avait précédemment achetés à Téhéran.

L’année dernière, l’administration Biden a publié pour la première fois des images satellite et des découvertes de renseignements qui, selon elle, indiquaient que l’Iran avait vendu des centaines de drones d’attaque à la Russie. Pendant des mois, des responsables ont déclaré que les États-Unis pensaient que l’Iran envisageait de vendre des centaines de missiles balistiques à la Russie, mais les responsables de la Maison Blanche ont déclaré qu’ils n’avaient aucune preuve qu’un accord avait été conclu.

La Maison Blanche a noté que l’Iran avait également des armes provenant de Russie.

L’Iran cherche à acheter du matériel militaire supplémentaire à la Russie, notamment des hélicoptères d’attaque, des radars et des avions d’entraînement au combat YAK-130, selon la Maison Blanche. En avril, l’Iran a annoncé qu’il avait finalisé un accord pour acheter des avions de combat Su-35 à la Russie.

Aamer Madhani, Associated Press