La Maison Blanche dit que les républicains n’ont «aucune crédibilité» sur l’affaire des documents de Biden – en direct

Les querelles commencent entre Biden et le GOP sur des documents classifiés

Le ministère de la Justice a nommé un avocat spécial pour enquêter sur le traitement par Biden de documents classifiés depuis son mandat de vice-président. Ce fut un revers rare pour une administration qui promettait d’être transparente et sans scandale. Cela a également compliqué une enquête sur Trump sur une affaire apparemment similaire.

La Maison Blanche était en mode de crise rare la semaine dernière lorsqu’il est apparu que les avocats de Biden avaient trouvé des documents classifiés dans son groupe de réflexion à Washington DC et chez lui dans le Delaware. Lors d’un point de presse inhabituellement controversé, un correspondant de la télévision a qualifié l’affaire de “porte de garage”.

La découverte de documents classifiés en possession de Joe Biden est une aubaine non seulement pour les républicains de la Chambre, mais aussi pour Donald Trump, qui fait l’objet d’une enquête du ministère de la Justice sur les secrets gouvernementaux découverts à Mar-a-Lago. Même s’il existe des différences substantielles dans les deux cas, David Smith du Guardian rapporte que cela pourrait ne pas avoir d’importance pour le public américain :

Bonjour, lecteurs du blog politique américain. Les républicains allaient toujours utiliser leur majorité à la Chambre des représentants pour mettre la Maison Blanche sur la sellette, mais la nouvelle de la semaine dernière selon laquelle des documents classifiés ont été trouvés dans Joe Bidenla possession de leur a donné encore plus de matière à enquêter qu’ils ne s’y attendaient. Au cours du week-end, l’administration Biden pour la première fois riposter à Maison Republicans’ demandes concernant le matériel, disant qu’ils n’ont “aucune crédibilité” et “politisent cette question”. L’objectif du GOP est finalement d’embarrasser Biden, mais le président fait également face à une menace juridique sous la forme d’un avocat spécial Robert Hur, qui a été nommé par le procureur général pour gérer l’enquête judiciaire sur les documents classifiés. Hur fera sans aucun doute son travail tranquillement, mais les républicains ne le feront pas. Attendez-vous à en savoir plus sur cette question aujourd’hui.

