RN Courtney Senechal déballe une boîte réfrigérée spéciale de vaccins Moderna Covid-19 alors qu’elle se préparait à préparer plus d’approvisionnement pour une utilisation au East Boston Neighbourhood Health Center (EBNHC) à Boston, Massachusetts le 24 décembre 2020.

L’administration Biden s’efforce d’accélérer les doses des vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna Covid-19 après que les responsables de la santé américains ont conseillé aux États de ne pas utiliser le vaccin de Johnson & Johnson pendant que les régulateurs enquêtent sur un rare problème de coagulation sanguine, a déclaré mercredi un haut responsable américain. .

Jeff Zients, le coordinateur Covid-19 de la Maison Blanche, a déclaré que la pause recommandée par la Food and Drug Administration sur le vaccin de J & J n’aurait pas un « impact significatif » sur le programme de vaccination de l’administration. Mardi, la FDA a demandé aux États de cesser temporairement d’utiliser le vaccin de J&J « par prudence » après que six femmes aient développé un trouble de la coagulation sanguine rare mais grave qui a laissé une mort et une autre dans un état critique.

Certains experts médicaux et anciens responsables de la santé craignaient que l’arrêt de l’utilisation du vaccin à injection unique ne perturbe la campagne de vaccination massive du pays.

Zients a déclaré que le vaccin J&J ne représentait que 5% des tirs d’armes enregistrés aux États-Unis à ce jour. Pourtant, le gouvernement américain « fait tout ce qui est en son pouvoir pour accélérer la livraison » des vaccins Pfizer et Moderna alors que les fonctionnaires travaillent pour mettre fin à la pandémie, a-t-il déclaré aux journalistes lors d’un point de presse mercredi à la Maison Blanche.

L’administration a actuellement des accords avec Pfizer et Moderna pour 600 millions de doses combinées, suffisamment pour inoculer 300 millions d’Américains, puisque ces deux vaccins nécessitent deux injections administrées à trois à quatre semaines d’intervalle.

Les commentaires de Zients interviennent un jour après que le PDG de Pfizer, Albert Bourla, a déclaré que son entreprise avait accéléré la production de son vaccin à deux doses et serait en mesure de fournir 10% de doses supplémentaires aux États-Unis d’ici la fin mai par rapport à ce qu’elle avait précédemment accepté de produire. – jusqu’à 220 millions de 200 millions.

La montée en puissance de la production est importante, car certains États, comme New York, ont déclaré qu’ils utiliseraient le vaccin de Pfizer à la place du vaccin J&J pour des rendez-vous déjà prévus.

Zients a également déclaré que Moderna avait indiqué qu’il était en bonne voie de respecter son engagement de 300 millions de doses.

