La Maison Blanche devrait retarder sa décision sur CP2, un terminal d’exportation de gaz naturel liquéfié

C’est exactement l’espoir des militants pour le climat qui ont lancé une campagne sur les réseaux sociaux l’automne dernier pour exhorter M. Biden à rejeter le CP2.

“Nous considérons que CP2 stoppe la première fraction de la plus grande construction de GNL à ce jour”, a déclaré Alex Haraus, un influenceur des médias sociaux du Colorado de 25 ans qui a mené une campagne TikTok et Instagram visant à exhorter les jeunes électeurs à exiger que M. Biden rejette le projet. Ses publications ont reçu environ 7 millions de vues sur TikTok et Instagram.

Parmi ceux qui ont vu ces messages figuraient Ali Zaidi et John Podesta, conseillers principaux de M. Biden sur la politique climatique. M. Podesta est également un vétéran du plaidoyer climatique et des campagnes présidentielles. M. Haraus a eu une réunion Zoom avec M. Zaidi cette semaine et avec M. Podesta le mois dernier pour discuter du projet, l’une des nombreuses réunions sur le CP2 entre les responsables climatiques de la Maison Blanche et les groupes environnementaux.

Les militants pour le climat ont comparé leur campagne CP2 à un effort réussi mené il y a plus de dix ans pour persuader le président Barack Obama de rejeter l’oléoduc Keystone XL.

Au cours de cette campagne, le militant climatique Bill McKibben a réussi à transformer un obscur projet d’oléoduc qui était en passe d’être approuvé par le gouvernement fédéral en un symbole très médiatisé de l’engagement de M. Obama dans la lutte contre le changement climatique.