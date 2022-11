La Maison Blanche devrait appeler à un changement de régime en Iran et retirer la levée des sanctions, selon un rapport

Le président Joe Biden a récemment semblé rompre avec la position américaine de ne pas appeler à un changement de régime en Iran lorsqu’il a déclaré : « Nous allons libérer l’Iran ».

Ses remarques devant un public à Los Angeles jeudi dernier ont été rapidement nuancées par John Kirby, le coordinateur des communications stratégiques du Conseil de sécurité nationale, qui a noté que Biden « exprimait, encore une fois, notre solidarité » avec les manifestants iraniens et ne décrivait pas une nouvelle approche.

Depuis que les manifestations ont commencé en Iran immédiatement après la mort le 16 septembre de Mahsa Amini, 22 ans, qui a été arrêtée par la police des mœurs du pays le 13 septembre pour ne pas porter de hijab, plus de 300 décès ont été signalés.

Un nouveau rapport de la Fondation pour la défense des démocraties (FDD) a appelé Biden à aller plus loin dans le renforcement de son soutien au peuple iranien.

“L’approbation apparente du président Biden d’un changement de régime en Iran est la bienvenue. Mais il peut aller plus loin pour soutenir le peuple iranien”, a écrit Tzvi Kahn, chercheur au FDD.

Kahn pense que la réticence des États-Unis à appeler à un changement de régime réside dans les espoirs de l’administration Biden de relancer l’accord nucléaire de 2015 d’Obama avec le pays.

“L’Amérique et ses alliés ont publié des déclarations de plus en plus vigoureuses critiquant les violations des droits de l’homme par l’Iran tout en minimisant l’importance qu’ils accordaient auparavant à la relance de l’accord nucléaire de 2015, officiellement connu sous le nom de Plan d’action global conjoint (JCPOA)”, a-t-il écrit. La réintégration dans l’accord signifierait des milliards de dollars d’allègement des sanctions pour l’Iran.

La Maison Blanche a progressivement manifesté son soutien aux manifestants. Deux semaines après le début des manifestations, il a finalement publié une déclaration début octobre : « Pendant des décennies, le régime iranien a nié les libertés fondamentales de son peuple et réprimé les aspirations des générations successives par l’intimidation, la coercition et la violence. Les États-Unis sont solidaires des femmes et des tous les citoyens iraniens qui inspirent le monde par leur bravoure.”

Le département d’État a été plus rapide pour condamner le régime en Iran lorsque le secrétaire d’État Antony Blinken a publié une déclaration le 22 septembre pour annoncer des sanctions contre les hauts responsables iraniens et exprimer son soutien aux manifestants.

Lisa Daftari, rédactrice en chef du Foreign Desk, espère que les commentaires les plus récents de Biden indiquent un changement à venir à Washington.

“Grâce à près de deux mois de ténacité courageuse de la part des manifestants iraniens contre le régime brutal en Iran, l’administration Biden commence à montrer qu’elle comprend la gravité de ce mouvement”, a déclaré Daftari à Fox News Digital mardi.

Daftari, qui a couvert les manifestations depuis le début, a poursuivi : “Que ce soit émotionnellement, à travers les vidéos et les images captivantes et déchirantes des manifestations dans les rues, ou à travers une pression politique importante exercée sur la Maison Blanche et les législateurs pour qu’ils s’éloignent de le JCPOA et pour soutenir le peuple iranien au lieu d’apaiser les mollahs, il semble qu’il y ait eu une sorte de pivot à Washington, DC “

Le 26 octobre, le département américain du Trésor a annoncé une nouvelle série de sanctions “sur les responsables iraniens supervisant les organisations impliquées dans des répressions violentes et des meurtres, y compris d’enfants, dans le cadre de notre engagement à tenir tous les niveaux du gouvernement iranien responsables de son répression.”

“La Maison Blanche devrait explicitement révoquer son offre d’allégement des sanctions à l’Iran”, a déclaré Kahn. “Washington ne doit pas fournir une bouée de sauvetage économique à un régime qui continue de massacrer son propre peuple.”

Lors d’un événement organisé par Carnegie Endowment for International Peace le 13 octobre, l’envoyé spécial américain en Iran, Robert Malley, a insisté sur le fait que la possibilité de réintégrer le JCPOA n’influençait pas le soutien des États-Unis aux manifestants.

“Je pense que les gens doivent comprendre qu’ils ne nous liaient pas les mains à cause de … cet espoir qu’un jour peut-être il y aura un accord. … Nous prenons des mesures. Nous n’attendons pas. Nous prenons les mesures que nous pensons est cohérent et nécessaire pour promouvoir nos valeurs et nos intérêts de sécurité nationale. »

Malley a fait face à des réactions négatives pour un tweet qu’il a envoyé en octobre qui disait que les manifestants manifestaient “pour que leur gouvernement respecte leur dignité et leurs droits humains”. Les militants ont souligné que les manifestations visaient en fait un changement de régime et non un appel à l’action pour le régime actuel en Iran. Malley a reconnu que son tweet était erroné, déclarant au média Iran International que son message avait été “mal rédigé”.

Kahn a noté que la Maison Blanche n’a pas été suffisamment claire sur la reprise des négociations concernant le JCPOA si les protestations s’estompaient.

“Pour éliminer une telle ambiguïté, le président Biden devrait rejeter de nouvelles discussions et adopter une politique de pression maximale sur l’Iran”, a-t-il déclaré.

Suite aux remarques de Biden la semaine dernière, le président iranien Ebrahim Raisi a réagi en disant : « Il y a quelques heures, j’ai été informé que le président américain avait distraitement [said], ‘Nous allons bientôt libérer l’Iran.’ Nous avons été libérés il y a 43 ans”, a déclaré Raisi dans un discours télévisé vendredi. “L’Amérique vise à détruire notre unité et notre cohérence nationales.”