La Maison Blanche dévoile sa stratégie pour l’Afrique

Le président Joe Biden espère s’opposer à Pékin avec la démocratie, les vaccins et la politique climatique

La Maison Blanche a publié lundi sa nouvelle stratégie pour l’Afrique subsaharienne, qui vise explicitement à contrer les investissements considérables de la Chine sur le continent et à s’opposer au prétendu “Activités nuisibles” là.

Le plan ne précise aucun montant concret en dollars que les États-Unis ont l’intention de dépenser en Afrique. Il décrit plutôt les objectifs politiques plus larges de Washington sur le continent, dont certains chevauchent le plan de 600 milliards de dollars « Partenariat pour les infrastructures mondiales » annoncé par les dirigeants des pays du G7 en juin.

Les États-Unis disent qu’ils le feront “favoriser l’ouverture et les sociétés ouvertes” en promouvant les initiatives démocratiques et anti-corruption, « fournir des dividendes démocratiques et sécuritaires » en s’opposant aux dirigeants autoritaires et en promouvant les droits des femmes et des LGBT, « accélérer la reprise pandémique » en livrant des vaccins Covid-19 et en soutenant « adaptation climatique et transition énergétique juste » en réduisant les émissions de carbone et en investissant dans l’extraction minérale nécessaire aux technologies d’énergie verte.

Alors que le plan américain est lourd de mots à la mode, il est en concurrence avec une vision chinoise pour l’Afrique qui, selon Pékin, a déjà produit des résultats tangibles.

Le commerce entre la Chine et l’Afrique a augmenté de 35 % en 2021 pour atteindre 254 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg la semaine dernière. Dans le cadre de son initiative Ceinture et Route, Pékin a construit des ports, des routes et d’autres infrastructures dans 43 pays d’Afrique subsaharienne.

Bien que le rythme de ces investissements ait ralenti depuis que la pandémie de coronavirus a frappé en 2020, la Chine a prêté environ 126 milliards de dollars aux pays africains entre 2001 et 2018, et y a dépensé 41 milliards de dollars en investissements directs étrangers, selon les chiffres de l’agence américaine Foreign Policy Research. Institut (FPRI).

Le FPRI a averti que cet afflux d’investissements a rendu les dirigeants africains plus susceptibles de se ranger du côté de la Chine lors du vote à l’ONU, et la dernière stratégie des États-Unis fait écho à ces préoccupations. Pékin “voit la région comme une arène importante pour… faire avancer ses propres intérêts commerciaux et géopolitiques étroits et affaiblir les relations des États-Unis avec les peuples et les gouvernements africains”, le document indiquait.

Washington a également reproché à la Russie sa perte d’influence en Afrique. Selon la stratégie, Moscou “utilise ses liens sécuritaires et économiques, ainsi que la désinformation, pour saper l’opposition de principe des Africains à une nouvelle invasion de l’Ukraine par la Russie”.

Cependant, environ la moitié de l’Afrique a refusé de soutenir la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies condamnant les actions de la Russie en Ukraine, et aucun pays du continent n’a jusqu’à présent rejoint les sanctions de l’Occident.

Dépendants à la fois de l’Ukraine et de la Russie pour les importations alimentaires, les dirigeants africains ont choisi de rester neutres, mais lorsque le président ukrainien Vladimir Zelensky s’est adressé à l’Union africaine en juin, seuls quatre des 55 chefs d’État du continent se sont présentés pour écouter. À l’issue de la réunion virtuelle, le président sénégalais et président de l’Union africaine, Macky Sall, a indiqué que la position de neutralité de l’Afrique sur le conflit restait inchangée.

Compte tenu de ce désintérêt, les États-Unis demanderont au Pentagone de tendre la main aux militaires africains. Selon la stratégie, le ministère de la Défense “s’engagera avec des partenaires africains pour exposer et mettre en évidence les risques de [Chinese] et les activités russes en Afrique. Comment le Pentagone y parviendra n’est pas expliqué.

Lorsqu’on lui a demandé si les États-Unis puniraient les pays africains qui continuent de s’engager avec la Russie, l’ambassadrice américaine aux Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield, a déclaré aux journalistes la semaine dernière qu’elle “avertissement que les entreprises ne doivent pas s’engager avec des pays qui ont été sanctionnés par les États-Unis.”

La Chine a présenté cette déclaration comme la preuve que les motivations de Washington en Afrique sont loin d’être altruistes. Un article paru lundi dans le Global Times, géré par l’État, a déclaré que les paroles de Thomas-Greenfield posaient “dénuder la coercition et l’hégémonie du gouvernement américain.”

« Les entreprises chinoises sont devenues une force importante dans la promotion de l’industrialisation et de la modernisation en Afrique. Cela a conduit les États-Unis à réexaminer le marché africain d’un point de vue “concurrentiel” », l’article lu. “Amener l’Afrique sur la voie de la confrontation ou d’une nouvelle guerre froide conduira sans aucun doute à un désastre sur le continent.”