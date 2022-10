La Maison Blanche dévoile sa stratégie de sécurité nationale

Le document consacre les relations tendues actuelles entre les États-Unis, la Russie et la Chine dans la politique

La Maison Blanche a publié sa première stratégie officielle de sécurité nationale de la présidence de Joe Biden près de deux ans après, remplaçant une version provisoire adoptée en mars 2021. En présentant le document mercredi, le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan a décrit le «décennie décisive« venir incarner deux »fondamental« défis : rivaliser pour »façonner l’avenir de l’ordre international” et s’adressant “défis transnationaux» comme le terrorisme, le changement climatique et les pandémies.

La politique codifie les relations tendues actuelles entre les États-Unis, la Russie et la Chine d’une manière qui, selon les critiques, ouvre la voie à une nouvelle guerre froide, considérant “pouvoirs qui superposent une gouvernance autoritaire à une politique étrangère révisionniste« être à Washington »défi stratégique le plus pressant.” Les États-Unis vont «rivaliser efficacement» avec la Chine, qui est décrite comme «le seul concurrent ayant à la fois l’intention et, de plus en plus, la capacité de remodeler l’ordre international», mais limitera ses interactions avec la Russie à «contraignant” la “dangereux” pays.

L’administration n’a apparemment vu aucune contradiction à faire suivre cette déclaration d’une promesse de «engager les pays selon leurs propres termes“plutôt que simplement”voir[ing] le monde uniquement à travers une lentille concurrentielle” – bien que le document explique qu’un tel privilège ne sera disponible que pour ces pays “disposés à relever de manière constructive les défis communs dans le cadre d’un ordre international fondé sur des règles.”

Dans ses remarques aux journalistes, Sullivan a tenté de recadrer la rivalité de plus en plus tendue entre les grandes puissances comme amicale, insistant sur le fait que «nous ne cherchons pas la concurrence pour basculer dans l’affrontement ou une nouvelle guerre froide.”

L’administration reconnaît avoir «brisé la ligne de démarcation entre politique intérieure et politique étrangère“, suggérant sa propre autorité à”défendre notre patrie nos alliés, partenaires et intérêts à l’étranger, et nos valeurs à travers le monde» remplace celle des collectivités territoriales. Cependant, la politique souligne que «nos alliances et partenariats à travers le monde sont notre atout stratégique le plus important» et s’engage à les approfondir en injectant «plus de démocratie» dans ses relations extérieures.

Le président russe Vladimir Poutine avait fait remarquer dans un discours plus tôt ce mois-ci que les États-Unis intimidaient plutôt les nations «qu’ils qualifient cyniquement d’égaux et d’alliés” en soumission avec “la loi du poing.”

Alors que le document fait des références répétées au renforcement, à la modernisation et à l’expansion de l’armée américaine, l’administration fait allusion à la fatigue au combat au Moyen-Orient, s’engageant à “responsabiliser nos alliés et partenaires [to] faire progresser la paix et la prospérité régionales, tout en réduisant les demandes de ressources que la région impose aux États-Unis à long terme.” Biden a officiellement mis fin à la plus longue guerre des États-Unis lorsqu’il a déclaré la fin de l’engagement de Washington en Afghanistan l’année dernière, bien que le retrait ait été ridiculisé des deux côtés de l’allée politique comme mal pensé, inconsidéré envers les alliés locaux et finalement auto- défaite, car les talibans ont repris le pouvoir en un mois.