La Maison Blanche dévoile les plans de parcs éoliens dans l’océan Pacifique au large de la Californie

L’administration Biden a annoncé mardi qu’elle développerait des projets éoliens offshore dans l’océan Pacifique en partenariat avec l’État de Californie.

Cette décision, qui est la première du genre, est un tremplin clé vers l’objectif de la Maison Blanche de déployer 30 gigawatts d’énergie éolienne en mer d’ici 2030.

Une zone réservée couvre environ 399 miles carrés au large de la côte centrale de la Californie. Cette zone devrait supporter 3 GW d’éolien offshore. Un deuxième emplacement potentiel est au large de la côte nord de la Californie. Au total, l’administration vise 4,6 GW d’énergie propre ajoutée au réseau grâce à ces projets, ce qui est suffisant pour alimenter environ 1,6 million de foyers.

L’annonce fait suite à des années de discussions entre les départements de l’Intérieur et de la Défense alors que des emplacements viables ont été repérés.

« Le développement de l’éolien offshore pour produire une énergie propre et renouvelable pourrait changer la donne pour atteindre les objectifs d’énergie propre de la Californie et lutter contre le changement climatique – tout en renforçant l’économie et en créant de nouveaux emplois », a déclaré le gouverneur Gavin Newsom dans un communiqué.

Outre les bénéfices environnementaux, l’administration Biden a également mis en évidence les impacts économiques, notamment en matière d’emploi.

« L’industrie éolienne offshore a le potentiel de créer des dizaines de milliers d’emplois syndicaux bien rémunérés à travers le pays, tout en combattant les effets négatifs du changement climatique », a déclaré Deb Haaland, secrétaire à l’Intérieur, dans un communiqué. « L’intérieur est fier de faire partie d’une approche pangouvernementale envers les objectifs ambitieux en matière d’énergie renouvelable de l’administration Biden-Harris », a-t-elle ajouté.

L’annonce de mardi intervient quelques semaines à peine après que la Maison Blanche a approuvé le premier grand projet éolien offshore dans les eaux américaines. Le projet Vineyard Wind de 800 mégawatts sera situé au large des côtes du Massachusetts, alimentant 400 000 foyers tout en créant 3 600 emplois, selon les projections.

Le développement de l’éolien en mer dans l’océan Pacifique s’est avéré difficile dans le passé pour un certain nombre de raisons, notamment parce que le plateau continental extérieur devient plus profond beaucoup plus près du rivage que dans l’Atlantique. Dans un effort pour contrer cela, le gouvernement fédéral a investi plus de 100 millions de dollars dans l’avancement des développements autour de projets éoliens offshore flottants.

« L’annonce d’aujourd’hui démontre une fois de plus qu’en adoptant une approche pangouvernementale, les États-Unis peuvent développer intelligemment les ressources d’énergie éolienne offshore de classe mondiale de notre pays, déployer de nouvelles technologies que notre gouvernement a contribué à faire progresser et créer des milliers de produits bien rémunérés, emplois syndicaux », a déclaré la conseillère nationale en matière de climat, Gina McCarthy.