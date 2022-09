La Maison Blanche dévoile les boosters Covid annuels

Les responsables de la santé ont déclaré que les vaccinations contre les coronavirus pourraient s’apparenter à des vaccins annuels contre la grippe

La Maison Blanche a dévoilé des plans pour un nouveau rappel de vaccin contre le coronavirus qui serait pris chaque automne, car les responsables de la santé disent qu’un vaccin annuel pourrait offrir la meilleure protection contre les dernières variantes virales.

Déclarer un “nouvelle phase” dans sa réponse à la pandémie mardi, la Maison Blanche a déclaré qu’elle lançait une nouvelle initiative de vaccination “avec une nouvelle approche” ajoutant que “la plupart des américains” aura besoin “un coup de Covid-19, une fois par an, chaque automne.”

“C’est simple, et c’est facile à comprendre : si vous êtes vacciné et que vous avez 12 ans et plus, faites-vous vacciner contre le Covid-19 cet automne”, la Maison Blanche a continué. “Cette injection une fois par an peut réduire votre risque de contracter le Covid-19, réduire vos chances de le transmettre à d’autres et réduire considérablement votre risque de Covid-19 grave.”

La déclaration a poursuivi en notant que les nouvelles offres de vaccination “la meilleure protection” contre la souche Covid-19 Omicron, et a déclaré que le calendrier annuel permettra aux chercheurs de “mettre à jour nos vaccins chaque année pour cibler la variante dominante” à l’avenir.

Le vaccin, dont le nom n’a pas été fourni par la Maison Blanche, sera disponible dans des dizaines de milliers d’endroits à partir de cette semaine. Les responsables ont comparé le nouveau vaccin aux vaccins annuels contre la grippe reçus par de nombreux Américains chaque année et leur ont recommandé de le recevoir “Parfois entre la fête du Travail et Halloween.”

Lors d’un point de presse plus tôt mardi, de hauts responsables de la santé ont discuté de la possibilité de rappels annuels, le conseiller sortant Anthony Fauci déclarant que le pays est probablement “se diriger vers une voie avec une cadence de vaccination similaire à celle du vaccin annuel contre la grippe, avec des injections Covid-19 annuelles et mises à jour adaptées aux souches actuellement en circulation pour la plupart de la population”.

Ashish Jha, le coordinateur de la réponse Covid-19 de la Maison Blanche, a également noté que “à l’exception de toute nouvelle variante de balles courbes”, les États-Unis sont “passant à un point où un seul vaccin annuel contre Covid devrait fournir un degré élevé de protection contre les maladies graves toute l’année.”

Lors du même briefing, la responsable des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Rochelle Walensky, a prévu que le nouveau vaccin – et un schéma posologique “semblable à une couverture vaccinale annuelle contre la grippe” – pourrait prévenir jusqu’à 9 000 décès, 100 000 hospitalisations et “économiser des milliards de dollars en frais médicaux directs.”