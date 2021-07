La Maison Blanche détaille sa nouvelle stratégie en Amérique centrale

WASHINGTON – L’administration Biden a présenté jeudi une série de plans de lutte contre l’insécurité économique, la corruption et d’autres facteurs en Amérique centrale pour atténuer la migration de la région vers les États-Unis.

Les plans comprennent la lutte contre l’insécurité économique et les inégalités, la corruption, la promotion des droits de l’homme et la lutte contre la violence au Honduras, au Guatemala et au Salvador.

La stratégie fait partie des efforts du vice-président Kamala Harris pour traiter et réduire la migration de la région du Triangle du Nord.

Harris, qui a été nommé en mars pour s’attaquer aux causes profondes de la migration, s’est rendu au Guatemala et au Mexique en juin. Là, elle a mis en œuvre plusieurs programmes dans le cadre de la stratégie de l’administration. Au cours de son voyage, elle a annoncé un groupe de travail anticorruption et une initiative de lutte contre la traite et la contrebande.

Il y a eu une augmentation spectaculaire du nombre d’enfants, de familles et d’adultes migrants venant à la frontière américano-mexicaine. En juin, le nombre de migrants rencontrés à la frontière américano-mexicaine par les douanes et la protection des frontières a atteint un sommet annuel de 188 829.

Partenaires des États-Unis avec d’autres pays, dont le Costa Rica, l’Espagne

L’administration Biden travaille avec un certain nombre de pays pour créer d’autres voies légales de migration ou des protections temporaires dans ces pays.

Un haut responsable de l’administration a déclaré que la Maison Blanche ne « cherche pas à mettre fin à la migration » mais « cherche à changer la façon dont les gens migrent », affirmant qu’elle ne veut pas que les migrants se tournent vers les passeurs ou la traite.

Les États-Unis travaillent avec des pays comme le Canada, le Costa Rica et l’Espagne pour élargir l’accès aux voies migratoires légales. En outre, les États-Unis espèrent étendre les méthodes pour permettre aux migrants de venir travailler dans la main-d’œuvre ou d’autres voies de réinstallation, telles que l’augmentation des admissions de réfugiés.

L’administration met également en place des centres de ressources dans le Triangle du Nord qui permettraient aux habitants de ces pays d’accéder à l’information et d’être orientés vers les voies légales de leur propre pays. Un haut responsable de l’administration a reconnu que « l’un des plus grands défis » auquel ils sont confrontés est de trouver des solutions pour les personnes qui doivent de toute urgence quitter leur pays d’origine.

De nombreux migrants venant d’Amérique centrale et d’autres pays venant aux États-Unis fuient la violence des gangs, les troubles économiques exacerbés par la pandémie de coronavirus et le changement climatique, ainsi que les troubles politiques.

Protections temporaires au Mexique, Costa Rica envisagé

Un haut responsable de l’administration a déclaré que la Maison Blanche cherchait à mettre en place des protections temporaires dans les pays voisins comme le Mexique ou le Costa Rica pour les personnes qui ont un besoin urgent de quitter leur pays.

L’administration Biden a dit à plusieurs reprises aux migrants de ne pas venir aux États-Unis, affirmant que la frontière était fermée.

La majorité des migrants, à l’exception des enfants et de certaines familles, qui arrivent à la frontière américano-mexicaine sont refoulés en vertu du titre 42, une politique qui permet aux douanes et à la protection des frontières d’expulser les migrants sans papiers pour empêcher la propagation du virus en détention installations.

La nouvelle stratégie suit le plan d’immigration en 21 points

Plus tôt cette semaine, l’administration Biden a publié un plan d’immigration en 21 points, qui comprenait le renouvellement d’un processus de renvoi accéléré pour certains immigrants et permettant aux agents d’asile de statuer sur les demandes d’asile pour ceux qui arrivent à la frontière.

Dans un communiqué publié lundi, le Department of Homeland Security a déclaré que certaines unités familiales qui ne peuvent pas être expulsées en vertu du titre 42 seront désormais placées en procédure de renvoi accéléré. Le ministère a noté que traverser entre un port d’entrée ou éviter l’inspection aux ports d’entrée « est la mauvaise façon de venir aux États-Unis ».

« Ces actes sont dangereux et peuvent avoir des conséquences sur l’immigration à long terme pour les personnes qui tentent de le faire », a déclaré le DHS dans l’annonce.

Les procédures de renvoi accéléré ont été créées sous l’administration Clinton et ont été utilisées par les administrations républicaine et démocrate. Le processus accéléré permet aux autorités de l’immigration d’expulser des personnes et des familles sans audience devant un juge de l’immigration.

Les défenseurs de l’immigration critiquent le processus de renvoi accéléré

L’annonce du renouvellement du processus par l’administration Biden s’est heurtée à un contrecoup de la part des militants de l’immigration.

Jess Morales Rocketto, co-fondatrice de Families Belong Together, a déclaré mardi dans un communiqué que l’annonce de la Maison Blanche « continue de maintenir la xénophobie du président Trump et de Stephen Miller ».

« Cette politique est une voie rapide pour expulser les enfants et les familles vers le danger même qu’ils fuyaient et met des vies en danger », a déclaré Morales Rocketto dans le communiqué. « L’administration Biden a promis de rétablir l’engagement des États-Unis en faveur d’un système d’immigration juste, humain et fonctionnel, mais elle exploite le système d’immigration compliqué et brisé dans un seul but : expulser ceux qui en ont besoin pour marquer des points politiques. »

