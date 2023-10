WASHINGTON (AP) — La Maison Blanche a publié vendredi une vaste série de propositions visant à soutenir Israël et l’Ukraine au milieu de deux guerres, ainsi qu’à investir davantage dans la fabrication de défense nationale, l’aide humanitaire et la gestion de l’afflux de migrants aux États-Unis et au Mexique. frontière.

Le coût total de la demande de financement supplémentaire était estimé à un peu plus de 105 milliards de dollars. Le président Joe Biden espère que le Congrès agira de toute urgence sur la législation, et il a plaidé en faveur d’un renforcement du soutien américain à ses alliés lors d’un rare discours dans le Bureau Ovale jeudi soir.

Le conseiller à la sécurité nationale du président démocrate, Jake Sullivan, a déclaré vendredi aux journalistes que l’invasion actuelle de l’Ukraine par la Russie et l’attaque du Hamas contre Israël représentaient un « point d’inflexion mondial ».

« Cette demande de budget est essentielle pour faire progresser la sécurité nationale américaine et garantir la sécurité du peuple américain », a déclaré Sullivan.

Cependant, les prochaines étapes sont incertaines alors que la Chambre des représentants reste dans le chaos, la majorité républicaine étant incapable de choisir un nouveau président. Le représentant Jim Jordan de l’Ohio, un proche allié de l’ancien président Donald Trump, continue de faire pression pour diriger la chambre, un effort qui a conduit à des nerfs à vif et à des relations meurtries au Capitole.

Même si les républicains parviennent à régler leur problème de leadership, Biden se heurtera rapidement à une résistance à ses projets. Il espère que la combinaison de plusieurs questions différentes, de la sécurité des frontières à la lutte contre l’influence de la Chine, favorisera une coalition politique capable de faire avancer la législation.

Mais il est également possible que l’ensemble du paquet s’enlise dans divers débats politiques, notamment en ce qui concerne l’immigration, un sujet historiquement controversé.

Shalanda Young, directrice du Bureau de la gestion et du budget, a suggéré qu’il serait hypocrite de la part des républicains de s’opposer à la proposition de Biden après s’être plaint du laxisme de la gestion des frontières.

« Nous ne serons pas sermonnés par ceux qui refusent d’agir », a-t-elle déclaré. « Comme nous l’avons répété à plusieurs reprises, le Congrès doit prendre des mesures pour fournir des ressources suffisantes pour la frontière. »

Bien qu’il y ait eu une accalmie dans les arrivées de migrants aux États-Unis après le début des nouvelles restrictions en matière d’asile en mai, les passages illégaux ont dépassé la moyenne quotidienne de plus de 8 000 le mois dernier.

La Maison Blanche veut environ 14 milliards de dollars pour, entre autres, augmenter le nombre d’agents frontaliers, installer de nouveaux appareils d’inspection pour détecter le fentanyl et augmenter le personnel chargé de traiter les dossiers d’asile.

Le poste le plus important de la demande de financement supplémentaire est de 61,4 milliards de dollars pour soutenir l’Ukraine. Une partie de cet argent servira à reconstituer les stocks d’armes du Pentagone déjà fournis.

« Le monde suit de près ce que fera ensuite le Congrès », a déclaré Sullivan.

Israël recevrait 14,3 milliards de dollars d’aide dans le cadre de cette proposition. La majorité de cet argent servirait à financer les systèmes de défense aérienne et antimissile.

