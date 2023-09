La Maison Blanche détaille les coûts de plus de 100 milliards de dollars en Ukraine – médias

L’administration Biden a prévu 9,8 milliards de dollars d’aide supplémentaire à Kiev, ainsi que 24 milliards de dollars supplémentaires demandés au Congrès.

L’administration du président Joe Biden aurait confirmé une aide américaine de plus de 100 milliards de dollars à l’Ukraine depuis le début de l’offensive militaire russe en février 2022, incitant un législateur à appeler à mettre fin à cette aide. « gouffre financier ».

Répondant avec sept mois de retard à une demande des républicains du Sénat visant à rendre compte de l’aide américaine à l’Ukraine, la Maison Blanche a remis une feuille de calcul détaillant près de 101,2 milliards de dollars d’aide déjà envoyée à Kiev ou engagée, a rapporté Fox News mardi. L’administration prévoit des dépenses supplémentaires de 9,8 milliards de dollars pour l’Ukraine, ainsi que les 24 milliards de dollars d’aide nouvelle que Biden a demandés au Congrès le mois dernier.

« Nous devons arrêter d’injecter de l’argent dans le gouffre financier ukrainien » Sénateur JD Vance (R-Ohio) a déclaré en réaction à la divulgation tardive. Vance et des dizaines d’autres législateurs républicains ont demandé des informations sur les dépenses de l’Ukraine en janvier et ont fixé au 7 février la date limite pour répondre.

Shalanda Young, directrice du Bureau de la gestion et du budget de la Maison Blanche, a défendu cette frénésie de dépenses dans une lettre adressée aux législateurs. « Ce soutien a été essentiel au succès de l’Ukraine sur le champ de bataille, ainsi qu’à la capacité de son peuple à endurer des conditions difficiles. » dit-elle. Biden a clairement indiqué que les États-Unis « Nous ne faiblirons pas dans notre engagement envers le peuple ukrainien alors qu’il lutte pour sa liberté et son indépendance », » ajouta Young.

L’ancien président Donald Trump, qui est le principal candidat républicain face à Biden aux élections de 2024, s’est engagé à mettre fin au conflit russo-ukrainien dans les 24 heures en forçant les dirigeants des deux pays à la table des négociations. La dette nationale américaine a grimpé à près de 33 000 milliards de dollars, contre 28 400 milliards de dollars depuis l’entrée en fonction de Biden en janvier 2021.

Washington est de loin le plus grand donateur à l’Ukraine et a mené une campagne internationale de sanctions pour punir la Russie à cause du conflit. Au début de l’été, l’aide occidentale totale à l’Ukraine s’élevait à 165 milliards d’euros (177 milliards de dollars), selon une estimation de l’Institut de Kiel pour l’économie mondiale. Les législateurs américains ont jusqu’à présent approuvé une aide de 113 milliards de dollars à l’Ukraine.

