La Maison Blanche dénonce le GOP pour avoir sondé les « théories du complot » de Hunter Biden

Les républicains de la Chambre ont juré d’enquêter pour savoir si le président a été “compromis” par les relations commerciales de son fils avec l’étranger

La Maison Blanche a rejeté les efforts républicains pour enquêter sur les relations commerciales du président Joe Biden et de son fils à l’étranger, rejetant les allégations selon lesquelles le commandant en chef serait sous l’emprise de “dollars étrangers” comme une théorie du complot sans fondement.

Dans une déclaration au New York Post jeudi, un porte-parole du bureau de l’avocat de la Maison Blanche, Ian Sams, a déclaré que les républicains de la Chambre sont “perdre du temps et des ressources en vengeance politique” après que plusieurs législateurs se soient engagés à ouvrir une enquête sur la famille Biden, à savoir le fils du président Hunter.

“Au lieu de travailler avec le président Biden pour résoudre des problèmes importants pour le peuple américain, comme la réduction des coûts, la priorité absolue des républicains du Congrès est de poursuivre le président Biden avec des attaques à motivation politique pleines de théories du complot longtemps démystifiées”, a déclaré le porte-parole.

Lire la suite Les républicains de la Chambre enquêteront sur la famille Biden

Plus tôt jeudi, les représentants du GOP James Comer et Jim Jordan ont annoncé qu’une enquête sur le président serait une priorité lors du prochain tour du Congrès, affirmant que leur enquête se concentrerait sur la question de savoir si Biden avait été “directement impliqué dans les accords commerciaux de Hunter Biden” et s’il est de quelque manière que ce soit “compromis”. La paire de législateurs a allégué les Bidens “étaient impliqués dans un stratagème pour tenter d’amener la Chine à acheter du gaz naturel liquéfié”, et ont dit qu’ils essaieraient de déterminer si le président a jamais été “influencé par les dollars étrangers ou l’influence.”

Alors que les républicains reprennent la majorité à la Chambre après les élections de mi-mandat de la semaine dernière, Comer et Jordan devraient diriger respectivement les commissions judiciaire et de surveillance de la Chambre, les plaçant dans de meilleures positions pour mener les enquêtes du Congrès.

Les liens commerciaux étrangers de Hunter Biden ont été remis en question par les républicains depuis un rapport du New York Post d’octobre 2020 qui a publié le contenu de l’un de ses ordinateurs portables. Les e-mails et autres communications trouvés sur l’ordinateur indiquent que le jeune Biden a utilisé l’influence politique de son père à des fins personnelles et a soulevé d’autres questions quant à savoir si Joe Biden était impliqué dans l’une des transactions de son fils.

Jusqu’à la mi-mandat, cependant, les démocrates détenaient des majorités dans les deux chambres du Congrès en plus de la Maison Blanche, laissant les critiques du GOP incapables de faire avancer les enquêtes longtemps recherchées.

LIRE LA SUITE: Assez de preuves pour inculper Hunter Biden – WaPo