La Maison Blanche dénonce la nouvelle loi électorale en Floride comme «  construite sur un mensonge  » – RT USA News

En adoptant de nouvelles mesures de vote qui limitent le vote des absents et édictent des exigences d’identification, la Maison Blanche affirme que la Floride tente de supprimer les électeurs qu’elle «n’aime pas».

«La Floride va dans la mauvaise direction», La porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré jeudi aux journalistes les nouvelles lois électorales.

Jean-Pierre a ensuite qualifié l’élection présidentielle de 2020 comme l’une des plus sûres de l’histoire des États-Unis et a affirmé qu’il n’y avait aucune raison de créer de nouvelles lois électorales à moins que l’on n’essaie d’empêcher certains groupes de voter.

«La seule raison de changer les règles maintenant, c’est si vous n’aimez pas qui a voté. Et cela devrait être interdit, » Dit Jean-Pierre.





Jean-Pierre a réitéré le soutien de la Maison Blanche à HR1, un projet de loi votant qui a été adopté par la Chambre, mais il est peu probable qu’il trouve le soutien dont il a besoin au Sénat s’il n’est pas radicalement changé pour le soutien républicain. Ce projet de loi élargit l’accès aux bulletins de vote par correspondance, au vote anticipé et à l’inscription automatique.

DeSantis a signé le nouveau projet de loi jeudi matin, affirmant que la Floride l’a maintenant «Les mesures d’intégrité électorale les plus fortes du pays.»





À l’instar des récentes lois sur le vote en Géorgie, la législation de la Floride impose des restrictions sur les urnes et le vote des absents. Les urnes devront être surveillées et les heures d’ouverture seront limitées aux bureaux électoraux et aux bureaux de vote. Les modifications apportées aux enregistrements d’enregistrement nécessitent également un numéro d’identification.

Les critiques ont fait valoir que les lois en Floride et dans d’autres États tels que la Géorgie visent à empêcher les minorités de voter, tandis que les partisans ont déclaré que les mesures ne faisaient qu’assurer un processus électoral plus sûr.

