La Maison Blanche demande « y a-t-il quelqu’un que les Républicains de la Chambre ne destitueront pas » après que les efforts de Mayorka aient progressé – en direct | la politique américaine

Alors que les efforts contre Mayorkas progressent, la Maison Blanche demande : « Y a-t-il quelqu’un que les Républicains de la Chambre ne destitueront pas ? » Bonjour, lecteurs du blog politique américain. Aux petites heures de ce matin, le comité de sécurité intérieure de la Chambre, contrôlé par les Républicains, a approuvé les accusations portées contre Alexandre Mayorkas par un vote de ligne de parti et les a envoyés pour examen par la chambre plénière. Locataire de maison Mike Johnson devrait organiser un vote sur la destitution du chef de la sécurité intérieure la semaine prochaine, même si avec une marge d’un seul siège (!), il sera intéressant de voir si des législateurs républicains se détourneront de cet effort. Même si les accusations sont approuvées, la mise en accusation se dirige vers un procès au Sénat qui s’avérera probablement futile. Les démocrates contrôlent la chambre et condamner Mayorkas pour les « crimes et délits graves » dont il est accusé nécessite une majorité des deux tiers, ce qui est probablement impossible à obtenir. La Maison Blanche est néanmoins irritée par l’action du comité, la qualifiant d’insignifiante et notant que les Républicains ont parlé de destitution. Joe Biden et divers fonctionnaires depuis son entrée en fonction. “Y a-t-il quelqu’un que les Républicains de la Chambre ne destitueront pas ?” J’ai lu un e-mail de l’équipe de presse de la Maison Blanche ce matin. Nous garderons un œil sur les dernières nouvelles concernant la destitution et le débat plus large sur la politique d’immigration qui se déroule au Congrès. Voici ce qui se passe d’autre aujourd’hui : Johnson devrait prononcer son premier discours à la Chambre depuis qu’il est devenu président à 12 h HE, qui portera sur l’immigration.

Nathan Wade le procureur de Géorgie qui entretiendrait une relation amoureuse présumée avec Fani Willis le procureur qui a inculpé Donald Trump et 18 autres personnes pour avoir tenté de s’immiscer dans les élections de l’État de 2020, n’auront pas à témoigner aujourd’hui dans une affaire de divorce après avoir conclu un accord avec son ex-épouse. Les avocats de la défense ont soutenu que la relation entre Willis et Wade représentait un conflit d’intérêts, susceptible de bouleverser l’affaire de subversion électorale.

Karine Jean-Pierre, attachée de presse de la Maison Blanche répondra aux questions des journalistes à 13 heures. Mis à jour à 24h00 HNE

Good morning, US politics blog readers. In the wee hours of this morning, the Republican-controlled House homeland security committee approved the charges against Alejandro Mayorkas by a party line vote and sent them for consideration by the full chamber. House speaker Mike Johnson is expected to hold a vote on impeaching the homeland security chief at some point next week, though with a margin of just one seat (!) it’s going to be interesting to see if any GOP lawmakers defect from the effort. Even the charges are approved, the impeachment is headed for a trial in the Senate that will likely prove futile. Democrats control the chamber, and convicting Mayorkas of the “high crimes and misdemeanors” he is accused of requires a two-thirds majority, which is likely unobtainable.

The White House is nonetheless peeved by the committee’s action, describing it as petty and noting that Republicans have talked about impeaching Joe Biden and various officials ever since he took office. “Is there anyone House Republicans won’t impeach?” read an email from the White House press team this morning. We’ll be keeping an eye out for the latest on the impeachment, and the broader debate over immigration policy playing out in Congress.

Here’s what else is happening today:

Johnson is expected to give his first speech on the House floor since becoming speaker at 12pm ET, which will concern immigration.



Nathan Wade , the Georgia prosecutor who is in an alleged romantic relationship with Fani Willis , the district attorney who indicted Donald Trump and 18 others for trying to meddle in the state’s 2020 election, will not have to testify today in a divorce case after reaching an agreement with his estranged wife. Defense attorneys have argued Willis and Wade’s relationship represents a conflict of interest, potentially upending the election subversion case.



White House press secretary Karine Jean-Pierre will take reporters’ questions at 1pm.



La commission de la sécurité intérieure de la Chambre s’est réunie hier à 10 heures du matin, mais il lui a fallu attendre 1 heure du matin ce matin pour finalement approuver les articles de mise en accusation contre Alejandro Mayorkas, après des heures de débat sur divers amendements proposés par les deux partis. Voici un récapitulatif de l’audience marathon et de ce qui se passe ensuite : Les Républicains de la Chambre ont voté mercredi après minuit selon les lignes de parti en faveur de la destitution du secrétaire à la Sécurité intérieure, Alexandre Mayorkaspour un refus « volontaire et systématique » d’appliquer les lois sur l’immigration comme la sécurité des frontières devient un sommet Élection de 2024 problème. Dans le cadre d’une accusation contre un responsable du cabinet inédite depuis près de 150 ans, la commission de la sécurité intérieure a débattu toute la journée de mardi et jusque tard dans la nuit avant de recommander deux articles de mise en accusation contre Mayorkas à la Chambre plénière. Les républicains du comité ont voté pour, tandis que les démocrates se sont unis contre, 18 contre 15. La confrontation partisane reflète les efforts des républicains pour s’approprier l’approche dure de l’expulsion du candidat républicain Donald Trump en matière d’immigration. Cette approche s’est reflétée sur un deuxième front mardi, alors que les républicains ont également fustigé l’accord frontalier récemment négocié entre la Maison Blanche de Joe Biden et un groupe bipartisan de sénateurs, démocrates et républicains. Mayorkas, dans une lettre envoyée au président républicain de la commission de la sécurité intérieure de la Chambre avant le début de l’audience, a rejeté la procédure de destitution contre lui comme étant « politiquement motivée ».