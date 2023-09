La Maison Blanche demande une augmentation de 4 milliards de dollars pour la FEMA après les licenciements d’Idalia et de Maui

Le président américain Joe Biden s’exprime au siège de l’Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA) à Washington, DC, le 31 août 2023, remerciant l’équipe du Centre national de coordination de la réponse (NRCC) de la FEMA pendant l’ouragan Idalia et les incendies à Maui, Hawaï. , 31 août 2023.

WASHINGTON — La Maison Blanche demande 4 milliards de dollars supplémentaires au Congrès pour renforcer le financement de l’Agence fédérale de gestion des urgences, qui est tombé à ses derniers 3,4 milliards de dollars après une série de catastrophes majeures.

La demande de vendredi s’ajoute à une demande de 12 milliards de dollars le mois dernier pour le fonds de secours en cas de catastrophe de la FEMA, qui fait partie d’une demande de financement provisoire globale de 40 milliards de dollars. Cela survient également un jour après que la Maison Blanche a demandé au Congrès d’adopter une résolution continue pour financer le gouvernement alors que les négociations budgétaires se poursuivent.

La Maison Blanche a déclaré que des fonds supplémentaires étaient nécessaires à la suite des incendies à Hawaï et en Louisiane et des inondations en Floride dues à l’ouragan Idalia et au Vermont.

L’administratrice de la FEMA, Deanne Criswell, a déclaré cette semaine que le fonds de secours en cas de catastrophe serait épuisé dans la première quinzaine de septembre s’il n’était pas reconstitué.

Criswell a déclaré mardi aux journalistes que la FEMA donne la priorité aux besoins immédiats des personnes touchées par les incendies de Maui, Idalia et les catastrophes à venir, ce qui signifie que les efforts de rétablissement après les catastrophes passées sont en veilleuse.

« Je tiens à souligner que même si le financement des besoins immédiats nous permettra de continuer à répondre aux catastrophes, il ne s’agit pas d’une solution permanente », a déclaré Criswell. « Le Congrès doit travailler avec nous sur la demande supplémentaire que l’administration a faite au nom de la FEMA. »