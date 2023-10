WASHINGTON — La Maison Blanche a demandé vendredi au Congrès de fournir plus de 105 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine et à Israël et à d’autres besoins en matière de sécurité nationale. Cette décision intervient un jour après le discours du président Joe Biden dans le bureau ovale, où il a annoncé son intention de fournir davantage de financement pour « les besoins de sécurité nationale de l’Amérique » et un soutien à « nos partenaires essentiels ».

Si elle est approuvée, 61,4 milliards de dollars d’aide iraient à l’Ukraine et 14,3 milliards de dollars à Israël. La Maison Blanche a demandé 9,15 milliards de dollars d’aide humanitaire à l’Ukraine, à Israël, à Gaza « et à d’autres besoins ».

La proposition comprend également un financement pour les opérations aux frontières, le soutien aux refuges et aux services pour les migrants et les efforts de lutte contre le fentanyl.

« C’est un investissement intelligent qui va rapporter des dividendes pour la sécurité américaine pendant des générations, nous aider à garder les troupes américaines hors de danger, nous aider à construire un monde plus sûr, plus pacifique et plus prospère pour nos enfants et petits-enfants », a déclaré Biden. dit dans le discours de jeudi.

Le financement destiné à l’Ukraine servirait à financer des armes et des équipements supplémentaires, à aider le pays à fournir « des services essentiels à sa population et à soutenir son économie », à aider les Ukrainiens déplacés et à renforcer les capacités de réponse aux incidents nucléaires et radiologiques, entre autres ressources, selon un rapport blanc. Fiche d’information sur la maison.

L’aide à Israël financerait l’aide du pays et la préparation des systèmes de défense antimissile, y compris le soutien au Dôme de Fer. Cela servirait également à reconstituer les stocks du ministère de la Défense qui, selon la Maison Blanche, « sont destinés à soutenir Israël en cas de besoin », renforçant ainsi la sécurité de l’ambassade américaine, indique la fiche d’information.

Cette demande permettrait d’investir plus de 50 milliards de dollars dans « la base industrielle de défense américaine », ce qui, selon la Maison Blanche, garantira la préparation militaire continue des États-Unis.

« Sans financement de reconstitution supplémentaire, le ministère de la Défense ne sera pas en mesure de continuer à fournir aux services militaires les équipements fournis via le retrait de l’Ukraine et d’Israël, dégradant ainsi l’état de préparation des États-Unis », indique la fiche d’information.

Shalanda Young, directrice du Bureau de la gestion et du budget, a envoyé une lettre au président de la Chambre, représentant pro tempore, Patrick McHenry, RN.C., exhortant le Congrès à répondre rapidement à la demande. NBC News a contacté le bureau de McHenry pour commentaires. Des lettres identiques ont également été envoyées au vice-président Kamala Harris, ainsi qu’aux présidents des crédits de la Chambre et du Sénat et aux membres de haut rang.

Dans un communiqué, la représentante Rosa DeLauro, démocrate du Connecticut, membre du comité des crédits de la Chambre, a déclaré qu’elle attendait avec impatience d’examiner la demande, ajoutant que « le temps presse ».

« Cette demande reflète la manière dont, sous la direction du président Biden, les États-Unis ont mis en place une réponse ferme à l’invasion brutale de l’Ukraine par Poutine et viennent désormais en aide à notre allié Israël », a écrit Young. « Alors que nous reconstituons nos stocks d’armes, nous travaillons en partenariat avec l’industrie de défense américaine pour augmenter notre capacité et répondre aux besoins des États-Unis et de nos alliés, aujourd’hui et à l’avenir. »

Mais la demande se heurte à une bataille difficile à la Chambre, qui est toujours sans orateur – et ne peut donc pas vraiment faire grand-chose. McHenry a menacé de démissionner de son poste de président intérimaire si ses collègues le poussaient à proposer une législation sans voter pour étendre son autorité.

« Notre travail consiste à expliquer clairement au Congrès quels sont les besoins et ce qui se passe si ce financement essentiel n’est pas fourni », a déclaré Young lors d’un entretien avec des journalistes vendredi sur la capacité de la Chambre à répondre à la demande. « Nous faisons donc notre travail ici en faisant savoir au Congrès quels sont les besoins critiques et nous attendons qu’il agisse et agisse rapidement. »